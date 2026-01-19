À LA UNE DU 19 JAN 2026
OL Mercato : Endrick force l’OM à recruter un buteur du Real Madrid ! 

Par Bastien Aubert - 19 Jan 2026, 12:47
Gonzalo Garcia (Real Madrid)
L’arrivée d’Endrick en Ligue 1, sous les couleurs de l’OL, n’a pas seulement fait trembler le Rhône. Elle a aussi provoqué une réaction immédiate à Marseille, où l’OM s’est vu contraint d’activer un plan B… du côté du Real Madrid.

Longtemps intéressé par Endrick, l’OM a finalement vu l’OL rafler la mise en obtenant le prêt du phénomène brésilien du Real Madrid. Un revers hivernal mal digéré à la Commanderie. Pour Medhi Benatia, impossible de rester les bras croisés. D’autant plus que le contexte offensif a évolué ces derniers jours avec la vente de Robinio Vaz à l’AS Rome. Résultat : Roberto De Zerbi attendrait désormais un renfort offensif pour équilibrer son secteur attaque.

Benatia tente un autre coup… toujours au Real

Battue sur le dossier Endrick, la direction marseillaise n’a pas renoncé à piocher à Madrid. Bien au contraire. Selon les informations de Média Foot, l’OM a récemment tenté de se faire prêter Gonzalo Garcia, autre attaquant du Real Madrid. À 21 ans, la pépite espagnole s’est illustrée ces dernières semaines avec les Merengue, enchaînant les performances de haut niveau : 5 buts inscrits en 4 matchs. Un rendement qui n’a pas échappé aux recruteurs olympiens, séduits par son profil explosif et sa capacité à s’adapter rapidement. Toujours selon Média Foot, l’OM a sondé le Real Madrid pour un prêt sec de six mois.

Le Real Madrid ferme la porte à l’OM

Un dossier validé par De Zerbi, désireux de récupérer un attaquant capable d’apporter une solution immédiate après le départ de Vaz à la Roma. Mais si la piste Gonzalo Garcia fait rêver sur le papier, la réalité est bien plus complexe pour l’OM. Du côté de Madrid, la réponse est loin d’être encourageante. Après avoir déjà accepté le prêt d’Endrick à l’OL, le Real Madrid ne souhaite pas se “déplumer” davantage sur le plan offensif. D’autant plus que Garcia est actuellement performant et considéré comme une solution crédible dans la rotation. 

