OL Mercato : Endrick déjà de retour au Real Madrid, Fabrizio Romano vend la mèche !

Par Bastien Aubert - 13 Jan 2026, 10:13
Endrick célébrant son premier but sous le maillot de l'OL, en Coupe de France contre Lille.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le Real Madrid dispose d’une clause de rappel pour Endrick (19 ans), prêté à l’OL, mais ne compte pas l’activer malgré le départ de Xabi Alonso. 

Prêté par le Real Madrid à l’OL, Endrick briller déjà en France et ne compte pas la quitter cet hiver. Selon Fabrizio Romano informations, le Real Madrid dispose pourtant d’une clause de rappel valable jusqu’au 20 janvier mais il n’a pas l’intention de l’activer, même après le départ de Xabi Alonso du banc merengue.

Les dirigeants du Real Madrid observent avec satisfaction la progression du jeune Brésilien. Ses premiers pas avec l’OL ont montré qu’il s’adaptait rapidement au football européen et qu’il pouvait déjà peser sur les rencontres. Le premier but d’Endrick à Lille en Coupe de France ce dimanche soir a confirmé sa capacité à faire la différence et a ravi l’international brésilien lui-même, heureux de son intégration dans le groupe lyonnais.

À Madrid, on considère donc qu’il est plus bénéfique pour le joueur de continuer sa progression à l’OL, dans un environnement où il peut jouer régulièrement et accumuler de l’expérience. Le Real reste vigilant mais confiant : Endrick poursuit son apprentissage, et son avenir sera évalué avec sérénité en fin de saison.

