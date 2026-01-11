À LA UNE DU 11 JAN 2026
[00:00]OL : Gabriely, la sublime compagne d’Endrick en met déjà plein la vue à Lyon !  
[23:00]CAN 2025 : scène lunaire après Algérie-Nigeria, des journalistes en viennent aux mains (vidéo)
[22:48]FC Barcelone – Real Madrid : Laporta explose et révèle une guerre totale avant le Clasico !
[22:38]OM : Benatia humilié par le rap d’un supporter, ça fait le buzz sur les réseaux !
[22:05]CAN 2025 : l’Égypte élimine la Côte d’Ivoire, Mohamed (FC Nantes) réexpédie Fofana au Stade Rennais
[21:38]PSG Mercato : Luis Enrique en panique, Ruiz aurait donné son accord pour partir ! 
[21:14]FC Nantes : Kantari procède à un choix fort pour la réception de l’OGC Nice
[20:56]ASSE Mercato : un club attaque Kilmer pour Davitashvili, la réponse est sans appel !
[20:32]CAN 2025 : l’Algérie éliminée, Luca Zidane a vrillé complet sous les yeux de son père
[20:19]Coupe de France : Strasbourg cartonne avec son nouveau coach, Lorient s’est fait peur… la suite des 16es
OL : Gabriely, la sublime compagne d’Endrick en met déjà plein la vue à Lyon !  

Par Bastien Aubert - 11 Jan 2026, 00:00
Gabriely Miranda
Alors qu’Endrick s’apprête à briller sous les couleurs de l’OL, sa compagne Gabriely Miranda a décidé de partager un message poignant à l’attention du jeune attaquant brésilien.

Endrick en a déjà mis plein la vue de ses coéquipiers à l’OL. Et il n’est pas le seul. Présent à ses côtés lors de sa présentation à la presse en début de semaine, sa compagne Gabriely Miranda a attiré toute la lumière sur elle. Sur les réseaux sociaux, elle a même livré un texte vibrant d’émotion, retraçant le parcours du joueur et son ascension fulgurante.

Gabriely met déjà le feu à Lyon 

« Grand jour, Endrick », commence la sublime Gabriely. Elle évoque les mois de travail, de patience et de maturité qui ont précédé ce moment crucial de la carrière de son amoureux. Pour elle, ce n’est pas seulement une étape sportive, mais une phase de vie majeure, plus grande que tout ce que l’on peut imaginer. Elle insiste sur la force, l’humilité et le dévouement d’Endrick, et rappelle que tout ce qu’il vit aujourd’hui est le fruit de son engagement et de la fidélité de Dieu.

Dans ce long message, Gabriely promet d’être à ses côtés : bras droit, épaule et refuge, peu importe les défis. Elle souligne également la fierté de la famille et des coéquipiers, et l’admiration de tous ceux qui suivent sa carrière. « Le stade devient trop petit pour la fête que nous faisons à chaque but que tu marques », écrit-elle, démontrant l’ampleur de son soutien émotionnel et symbolique.

Une publication qui a immédiatement fait le buzz au Brésil et en Europe, tant les fans d’Endrick sont sensibles à l’histoire et à la vie personnelle de leur prodige. Plus qu’un simple message d’amour, c’est une véritable déclaration.

