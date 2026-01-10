À LA UNE DU 10 JAN 2026
OL : Satriano courtisé au mercato, les premiers doutes arrivent sur Endrick ! 

Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 10:31
💬 Commenter
Endrick (OL)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si Martin Satriano pourrait trouver preneur en Liga au mercato hivernal, Endrick suscite déjà quelques doutes à l’OL

Le mercato à l’OL se poursuit dans le sens des départs. Martin Satriano, arrivé durant l’été pour faire office de doublure, n’a pas totalement convaincu avec 18 matchs, 3 buts et 1 passe décisive. Selon La Voz de Asturias, le Real Oviedo serait déjà sur les rangs pour l’accueillir cet hiver, et d’autres clubs espagnols comme Elche, Gérone ou Levante suivent également le dossier de près. L’attaquant uruguayen pourrait donc rapidement quitter Rhône et Saône pour retrouver du temps de jeu ailleurs.

De son côté, Endrick attire tous les regards depuis son arrivée à l’OL. Prêté pour seulement six mois par le Real Madrid, le jeune Brésilien doit s’adapter à la Ligue 1 sans perdre de temps. En interne, il fait l’unanimité, mais certains observateurs pointent déjà un risque d’acclimatation. 

« Endrick n’a pas le rythme d’un championnat majeur »

Jean-Louis Tourre, journaliste à RMC Sport, résume la situation : « Il va remplir un manque car il n’y a pas d’avant-centre. Mais le doute peut être sur son acclimatation à la L1, qui est un championnat particulier. Il n’a pas joué depuis un moment, il n’a pas le rythme d’un championnat majeur dans les jambes ».

Entre le départ possible de Satriano et la pression qui pèse sur Endrick, l’OL se retrouve dans une phase charnière de son mercato hivernal. Paulo Fonseca devra trouver le juste milieu avant de retrouver le LOSC, son ancien club, dimanche en 16es de finale de la Coupe de France (21h).

