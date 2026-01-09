Mercato : le Stade Rennais torpille l’OL pour une recrue validée par une star du FC Barcelone

Alors que le mercato hivernal bat son plein, le nom de l’international polonais Sebastian Szymanski (26 ans, Fenerbahçe) revient avec insistance dans les discussions en Ligue 1. En effet, le dossier prend désormais une dimension plus large, avec le Stade Rennais mais aussi l’OL également associé au milieu turc.

Interrogé ce vendredi sur l’avancée du dossier, Habib Beye n’a pas confirmé d’accord imminent : « Je ne confirme rien, on a des profils identifiés mais il faut avancer tranquillement et ne pas se précipiter. Il faut que ce soit un dossier cohérent, cibler un joueur qu’il nous faut pour passer un cap sur le collectif, et si on ne le trouve pas, on restera en l’état… ». Cette mise au point montre que Rennes reste prudent malgré l’intérêt déclaré.

Et malgré le discours de Beye, les contacts seraient bien avancés entre Rennes, Fenerbahçe et l’entourage du joueur, en quête d’un nouveau challenge après des minutes de jeu réduites sous l’ère Domenico Tedesco en Turquie. Szymanski, qui souhaiterait relancer sa carrière avant la Coupe du Monde, ne serait pas insensible à l’opportunité rennaise, précise Ouest-France. L’international polonais (50 sélections) sera sans aucun doute recommandé chaudement par Robert Lewandowski, star du FC Barcelone et qui joue très souvent avec Szymanski en sélection. Les deux hommes ont partagé 36 matchs ensemble, pour 5 buts inscrits grâce à leur duo.

L’OL toujours dans la course ?

Parallèlement, l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Szymanski n’est pas nouveau. Son nom avait déjà été évoqué ces derniers mois. Lyon avait déjà coché son nom pour renforcer son entrejeu, et les Gones continuent de suivre le dossier.

L’OL avait activement exploré sa piste, avant de finalement renoncer, faute d’accord avec Fenerbahçe. Aujourd’hui encore, plusieurs clubs européens, dont Lyon, seraient liés au Polonais, même si les difficultés financières ou la concurrence pourraient compliquer un transfert rapide.Ce double intérêt en Ligue 1 — Rennes en tête, Lyon à l’affût — illustre bien l’attractivité du profil de Szymanski : créatif, polyvalent et expérimenté, il pourrait être considéré comme un élément capable de dynamiser le milieu de l’un ou l’autre des clubs français. Mais la concurrence étrangère n’est pas à négliger, avec des clubs allemands et néerlandais déjà entrés dans la danse selon plusieurs observateurs.

Un joueur en quête de rebond

Polonais et sous contrat jusqu’en 2027, Szymanski n’a encore rien signé mais semble déterminé à quitter la Turquie cet hiver pour faire repartir sa carrière à un niveau compétitif, que ce soit pour gagner du temps de jeu ou pour se montrer avant une échéance mondiale importante.

Rennes semble donc pour le moment avoir une longueur d’avance, mais l’intervention potentielle de l’OL (que ce soit maintenant ou lors d’un éventuel transfert estival) promet de maintenir ce dossier parmi les plus suivis de ce marché.