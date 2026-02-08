À LA UNE DU 8 FéV 2026
Endrick, la vidéo qui inquiète l’OL et le Real Madrid

Par Laurent Hess - 8 Fév 2026, 12:00
Expulsé dans la controverse hier à Nantes, Endrick, le buteur de l’OL, ne semble pas être sorti indemne du déplacement à la Beaujoire…

L’OL s’est imposé hier à Nantes (1-0) grâce à un but de Sulc, mais Endrick a été expulsé et Paulo Fonseca s’est ouvertement agacé suite à l’accumulation de fautes ciblées sur son prodige. « C’est le troisième match où les adversaires débutent avec beaucoup d’agressivité sur Endrick. Je pensais que ces choses appartenaient au passé, mais l’intention était claire : ils avaient vraiment l’intention d’intimider Endrick et les arbitres doivent protéger le talent d’un joueur comme Endrick », a pesté le coach de l’OL. Selon lui, le scénario est limpide : l’intention de faire déjouer le Brésilien est claire, et l’arbitrage doit jouer son rôle de rempart.

Endrick a quitté la Beaujoire en boitant

Fonseca va jusqu’à évoquer une volonté d’intimidation de la part des joueurs nantais, et dénonce le traitement dont Endrick serait victime depuis son arrivée en Ligue 1. Avec son expulsion, c’est sas lui que l’OL devra composer lors de son prochain match de Ligue 1. Mais ce qui inquiète le plus à Lyon, et même au Real Madrid, ce sont les images du Brésilien hier soir à son retour vers l’avion lyonnais. Car il a été aperçu en boitant bas. A suivre…

OLReal Madrid

