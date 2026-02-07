Auteur d’une excellente saison avec l’OL, Tyler Morton est suivi par trois clubs anglais, dont un en a fait sa priorité. Les enchères pourraient grimper en flèche.

L’Olympique Lyonnais réalise une saison au-delà de toutes ses espérances. Après un été 2025 au cours duquel il a flirté avec la relégation administrative, le club rhodanien joue aujourd’hui les premiers rôles. En cas de succès à Nantes ce soir, il dépassera l’OM pour la 3e place. Et vu sa forme du moment, avec ces onze victoires consécutives, il a de bonnes chances de croire à une victoire à la Beaujoire, autant qu’à une qualification en Champions League à la fin de la saison. Qualification qui pourrait lui permettre de renflouer considérablement ses caisses.

Newcastle a fait de Morton une priorité

Mais il n’empêche qu’il lui faudra vendre plusieurs joueurs pour continuer à épurer ses comptes. Tyler Morton pourrait être l’un d’eux. Selon Ekrem Konur, le milieu de terrain anglais, arrivé l’été dernier en provenance de Liverpool, plairait à Crystal Palace, à Nottingham Forest mais surtout à Newcastle. Les Magpies en auraient fait leur priorité pour remplacer un Sandro Tonali souhaitant retourner en Italie et qui serait dans le viseur de la Juventus Turin. Coté à 18 M€ par Transfermarkt, Morton pourrait partir pour beaucoup plus, les clubs anglais, notamment Newcastle, ne regardant pas à la dépense quand ils veulent vraiment un joueur.

Même s’il a bien inversé la tendance depuis un an, l’Olympique Lyonnais va devoir continuer l’opération dégraissage tout en réalisant des bons coups sur le marché des transferts. Morton en a été un excellent en 2025. Il devrait rapporter beaucoup plus que les 10 M€ déboursés il y a sept mois.