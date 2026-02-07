OL : la FFF tire les oreilles d’Aulas

Jean-Michel Aulas, vice-président de la Fédération française de football et candidat à la mairie de Lyon, a été rappelé à l’ordre par le Conseil national de l’éthique suite à ses récentes déclarations en pleine campagne électorale. L’ancien président de l’OL, qui vient de traverser une zone de turbulences entre politique et monde du ballon rond, s’en sort avec un simple avertissement, sans sanction disciplinaire.

Contexte : une sortie électorale délicate pour Aulas

En pleine campagne municipale, Jean-Michel Aulas a pris la parole pour évoquer la construction d’un nouveau stade à La Duchère. Un sujet sensible alors qu’il occupe également une fonction majeure à la FFF. Le Conseil national de l’éthique s’était déjà montré vigilant, rappelant qu’il était crucial de ne pas mélanger football et politique afin d’éviter tout soupçon de conflit d’intérêts.

Cette posture s’impose alors que l’utilisation de la popularité du football dans un contexte électoral peut troubler l’équilibre des responsabilités.

Une décision symbolique du Conseil national de l’éthique

Après examen, le Conseil a choisi de ne pas alourdir l’affaire : pas de sanction disciplinaire pour Aulas, mais un avertissement clair. L’instance a formalisé sa position par courrier, insistant sur la nécessité de respecter la charte éthique relative à l’utilisation du football à des fins électorales.

Le dossier, désormais classé, ne donne donc lieu à aucune suite, ce qui restera un simple rappel à l’ordre destiné à éviter de futurs débordements similaires.

Jean-Michel Aulas prend acte de l’avertissement

Suite à la décision du Conseil national de l’éthique, Jean-Michel Aulas a rapidement fait savoir qu’il prenait acte de l’avertissement, sans ajouter de commentaire. La page semble donc tournée pour le vice-président de la FFF, qui devra désormais composer avec une certaine vigilance à l’avenir selon les règles fédérales.

Dans les coulisses, ce dossier met en lumière la perméabilité entre ambitions politiques et responsabilités dans le football français. L’avertissement adressé à Aulas rappelle donc à tous les acteurs que la frontière entre scène sportive et engagement public reste étroite, et que le football, dans l’arène politique, n’a pas fini de faire parler de lui.