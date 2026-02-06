OL Mercato : un cadre de Fonseca dans le viseur d’un club XXL !

En vue du mercato d’été 2026, Nicolás Tagliafico, cadre de Paulo Fonseca à l’OL, est ciblé de près par River Plate, le géant sud-américain.

River Plate, géant sud-américain avec notamment 38 titres de champion d’Argentine, se prépare déjà pour le mercato post-Mondial et Marcelo Gallardo a une cible précise : Nicolás Tagliafico, le latéral gauche de l’OL et international argentin. Selon les informations rapportées par River Noticias, Gallardo souhaite rapatrier Tagliafico dès juin 2026, alors que l’Argentin est encore sous contrat jusqu’en 2027.

Un profil parfait pour Gallardo

Tagliafico, fort de son expérience en Europe avec l’Ajax Amsterdam puis Lyon, représente pour Gallardo un profil stratégique. Son leadership, sa maîtrise du ballon et sa solidité défensive sont autant d’atouts que l’entraîneur argentin recherche pour consolider son effectif jeune et ambitieux.

« C’est un joueur qui peut apporter de l’expérience et de la maturité à notre défense, tout en restant performant au plus haut niveau », expliquent des sources proches du club.

La situation contractuelle de Tagliafico rend ce transfert plausible mais délicat. Son contrat avec Lyon expire en juin 2027, ce qui amènerait à River à devoir débourser une indemnité de transfert pour un joueur estimé à 5 millions par Transfermarkt. Cependant, d’autres clubs européens — notamment en Liga et en Premier League — gardent un œil attentif sur le joueur, ce qui pourrait compliquer les négociations.

Une stratégie post-Mondial ambitieuse

River Plate cherche à renforcer son effectif pour les compétitions à venir et Gallardo mise sur l’expérience combinée à la jeunesse. Tagliafico s’inscrit parfaitement dans cette stratégie, tout comme d’autres pistes locales et internationales explorées par le club, notamment des joueurs argentins évoluant dans d’autres championnats sud-américains.

Le retour d’un joueur européen expérimenté à River illustre la capacité du club à attirer des talents confirmés tout en préparant la relève pour l’avenir. River Plate semble donc prêt à entrer en négociations pour récupérer son ancien international, et le mercato d’été 2026 pourrait bien s’animer autour de ce dossier stratégique.