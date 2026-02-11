Discipline : Endrick (OL) épargné, le Parc des Princes peut craindre le pire

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La commission de discipline a rendu son verdict sur les incidents du week-end dernier, notamment le carton rouge d’Endrick (OL) et les débordements du Parc des Princes lors du Classico.

Bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais ! Expulsé directement samedi à Nantes (1-0) pour un coup de pied par derrière à Tabibou, Endrick ne purgera qu’un match de suspension ! La commission de discipline a décidé d’annuler le carton rouge après revisionnage de la séquence et de le transformer en avertissement. Ce qui fait donc une expulsion pour deux jaunes, dont un seul match de suspension, à purger ce week-end contre Nice.

En revanche, le Parc des Princes peut craindre le pire après les débordements du Classico. Le dossier a été mis en instruction, ce qui n’est jamais bon signe. Le virage Auteuil devrait être fermé pour plusieurs matches.

RETRAIT DE CARTON

LIGUE 1 MCDONALD’S

21e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Nantes – Olympique Lyonnais du samedi 7 février 2026

Exclusion du joueur Endrick (Olympique Lyonnais).

Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre proposant de retirer le carton rouge, la Commission de Discipline décide de retirer le carton rouge et de le remplacer par un second carton jaune, synonyme d’exclusion.

Ainsi, la commission prononce un match de suspension ferme.

LIGUE 2 BKT

22e journée de Ligue 2 BKT : Annecy FC – Grenoble Foot 38 du vendredi 6 février 2026

Exclusion du joueur Ugo BONNET (Grenoble Foot 38).

Après visionnage des images et rapport de l’arbitre proposant de retirer le carton rouge, la Commission de Discipline décide de retirer le carton rouge et de le remplacer par un carton jaune.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme : Endrick (Olympique Lyonnais)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Ruben AGUILAR (RC Lens), Ismaël DOUKOURÉ (RC Strasbourg Alsace)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 17 février 2026.

Matthis ABLINE (FC Nantes), Carlens ARCUS (Angers SCO), Adama CAMARA (Paris FC), Maxime LOPEZ (Paris FC), Mark MCKENZIE (Toulouse FC)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension ferme : Pablo CORREA (Entraîneur du FC Nancy-Lorraine)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Lohann DOUCET (USL Dunkerque)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 17 février 2026.

Bradlay DANGER (Red Star FC), Khalil FAYAD (Montpellier Hérault SC), Clément JOLIBOIS (Rodez Aveyron Football), Jérémie MATUMONA (EA Guingamp), Daylam MEDDAH (Pau FC), Becir OMERAGIC (Montpellier Hérault SC), Rayan TOUZGHAR (Pau FC)

INCIDENTS

20e journée de Ligue 1 McDonald’s : OGC Nice – Stade Brestois 29 du dimanche 1er février 2026

Comportement de M. Florian MAURICE, Directeur sportif de l’OGC Nice

Trois matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 17 février 2026 à 00h00.

21e journée de Ligue 2 BKT : USL Dunkerque – FC Annecy du samedi 31 janvier 2026

Comportement de M. Christophe LOLLICHON, entraîneur des gardiens de l’USL Dunkerque

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 17 février 2026 à 00h00.

21e journée de Ligue 2 BKT : Montpellier Hérault SC – EA Guingamp du vendredi 30 janvier 2026

Comportement de M. Frédéric LEGRAND, Président de l’EA Guingamp

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 17 février 2026 à 00h00.

POLICE DES TERRAINS

19e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Metz – Olympique Lyonnais du dimanche 25 janvier 2026

Comportement des supporters du FC Metz : usage massif d’engins pyrotechniques entrainant une interruption temporaire de la rencontre et expressions orales constatées.

Fermeture partielle pour deux matchs fermes de la tribune Est du Stade Saint-Symphorien.

Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Ouest du Stade Saint-Symphorien.

La sanction prend effet à partir du mardi 17 février 2026.

21e journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille du dimanche 8 février 2026

Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques, expressions orales et banderoles.

Convocation du Paris Saint-Germain pour la séance du mercredi 18 février 2026.