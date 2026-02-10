À LA UNE DU 10 FéV 2026
[22:56]OL Mercato : les secrets du gros coup Endrick dévoilés
[22:32]OM : Longoria critiqué, McCourt lui met la pression
[21:51]ASSE : Montanier peut compter sur un nouveau taulier dans le vestiaire
[21:36]FC Barcelone : un Blaugrana se confie sur sa dépression
[21:22]OM : on sait pourquoi Greenwood ne parle plus à Benatia !
[21:11]PSG : nouvelle avancée dans la vente du Parc des Princes !
[20:33]FC Nantes : Domenech assène le coup de grâce à Kantari 
[20:06]ASSE : Lucas Stassin sommé de s’inspirer de Cristiano Ronaldo
[19:47]OM : Rothen annonce le pire en cas de maintien de De Zerbi
[19:32]RC Lens : le Racing de Pierre Sage boxe dans la même catégorie que le Bayern et le Barça !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : les secrets du gros coup Endrick dévoilés

Par Raphaël Nouet - 10 Fév 2026, 22:56
💬 Commenter
Endrick prêt à faire le pressing lors du match à Nantes.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le directeur technique de l’OL, Matthieu Louis-Jean, a révélé les dessous des négociations pour obtenir le prêt d’Endrick de la part du Real Madrid pour les six prochains mois.

Avec cinq buts inscrits et une passe décisive à son actif en six matches, le prêt d’Endrick à l’Olympique Lyonnais est déjà une réussite. Et même si l’attaquant brésilien s’est fait expulser samedi dernier à Nantes (1-0), l’impression qu’il dégage depuis son arrivée en France est impressionnante. A tel point que les Gones aimeraient que son prêt soit allongé d’une saison mais le Real Madrid a déjà fermé la porte. La Maison Blanche veut voir revenir son prodige, qui a retrouvé des couleurs en France. Et l’agent de la pépite a également confirmé qu’en juin, il rentrerait en Espagne.

« Son arrivée a été réfléchie dès la fin du mercato estival »

En attendant, les Lyonnais profitent à fond de ce talent rare. Invité de L’After ce soir, le directeur technique lyonnais, Matthieu Louis-Jean, a expliqué comment il s’y était pris pour ferrer ce gros poisson : « Pour le moment, le deal est de l’avoir jusqu’à la fin de la saison. Son arrivée a été réfléchie dès la fin du mercato estival. On contacte d’abord l’entourage et on commence les tractations pour lui vendre notre projet ». L’OL a donc passé quatre mois à faire le forcing auprès du joueur pour le convaincre de venir entre Rhône et Saône. Une méthode payante.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Louis-Jean confirme en plus qu’il s’agit d’une bonne affaire financière : « Plus il joue, moins on paie », a-t-il déclaré. Et ça tombe bien, il ne viendrait pas à l’idée de Paulo Fonseca de s’en priver vu ce qu’Endrick montre sur le terrain depuis son arrivée !

Le calendrier de fin de saison de l’OL

15/02 : OL-Nice (22e journée de Ligue 1)
22/02 : Strasbourg-OL (23e journée de Ligue 1)
01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)
05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)
08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)
12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League
15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)
19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League
22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)
09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League
12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)
16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League
19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)
30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League
03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)
07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League
09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
20/05 : Finale de l’Europa League
23/05 : Finale de Coupe de France

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot