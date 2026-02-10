Le directeur technique de l’OL, Matthieu Louis-Jean, a révélé les dessous des négociations pour obtenir le prêt d’Endrick de la part du Real Madrid pour les six prochains mois.

Avec cinq buts inscrits et une passe décisive à son actif en six matches, le prêt d’Endrick à l’Olympique Lyonnais est déjà une réussite. Et même si l’attaquant brésilien s’est fait expulser samedi dernier à Nantes (1-0), l’impression qu’il dégage depuis son arrivée en France est impressionnante. A tel point que les Gones aimeraient que son prêt soit allongé d’une saison mais le Real Madrid a déjà fermé la porte. La Maison Blanche veut voir revenir son prodige, qui a retrouvé des couleurs en France. Et l’agent de la pépite a également confirmé qu’en juin, il rentrerait en Espagne.

« Son arrivée a été réfléchie dès la fin du mercato estival »

En attendant, les Lyonnais profitent à fond de ce talent rare. Invité de L’After ce soir, le directeur technique lyonnais, Matthieu Louis-Jean, a expliqué comment il s’y était pris pour ferrer ce gros poisson : « Pour le moment, le deal est de l’avoir jusqu’à la fin de la saison. Son arrivée a été réfléchie dès la fin du mercato estival. On contacte d’abord l’entourage et on commence les tractations pour lui vendre notre projet ». L’OL a donc passé quatre mois à faire le forcing auprès du joueur pour le convaincre de venir entre Rhône et Saône. Une méthode payante.

Louis-Jean confirme en plus qu’il s’agit d’une bonne affaire financière : « Plus il joue, moins on paie », a-t-il déclaré. Et ça tombe bien, il ne viendrait pas à l’idée de Paulo Fonseca de s’en priver vu ce qu’Endrick montre sur le terrain depuis son arrivée !

Le calendrier de fin de saison de l’OL

15/02 : OL-Nice (22e journée de Ligue 1)

22/02 : Strasbourg-OL (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France