À LA UNE DU 9 FéV 2026
[23:00]OM : ces chiffres désastreux qui rapprochent De Zerbi de la sortie 
[22:42]OM : après le Classico, une nouvelle polémique menace de faire exploser les supporters
[22:14]PSG – OM : l’entreprise moquée par le CUP contre-attaque
[21:53]FC Barcelone Mercato : Messi de retour en 2029, la bombe est lâchée !
[21:12]OM : Ménès prend Rabiot et Rongier pour justifier la déroute dans le Classico
[20:52]FC Barcelone : un rival prêt à chiper Flick à Laporta !
[20:36]OL Mercato : le message clair de l’agent d’Endrick sur son avenir
[20:24]ASSE : Thimothée Chalamet va jouer dans le Chaudron !
[19:54]RC Lens Mercato : Pierre Ménès annonce un transfert à plus de 70 M€ !
[19:27]OM : au tour de Papin de flinguer les Olympiens après Paris
PSG – OM : l’entreprise moquée par le CUP contre-attaque

Par Raphaël Nouet - 9 Fév 2026, 22:14
L'un des tifos du CUP lors de PSG-OM dimanche soir.
Moquée par le CUP lors de son tifo de dimanche, la société DPD a répondu par un communiqué. La belle nouvelle, c’est qu’elle ne devrait pas porter plainte.

Dimanche soir, à l’occasion de la réception de l’OM, les ultras du PSG ont déployé plusieurs tifos. Dont un où l’on voyait le regretté supporter marseillais René Malleville déguisé en livreur, accompagné d’une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Les Marseillais, c’est des livreurs ». Sur la bâche était écrit le nom de la société de livraison DPD. Une façon de contourner l’interdiction de propos insultants tout en formulant un slogan régulièrement chanté par les supporters parisiens quand viennent les Marseillais. Mais si l’idée était à la fois bonne et amusante, elle n’a pas fait rire tout le monde.

La commission de discipline s’est saisie du dossier

Et notamment la société en question, qui a publié un communiqué ce lundi pour regretter une telle utilisation de son nom : « DPD France regrette l’exploitation et le détournement de sa marque observés lors du match de ce week-end dans des termes qui sont contraires aux valeurs de respect, d’inclusion et de responsabilité que nous portons au quotidien avec nos équipes. DPD France s’en remet aux travaux et aux conclusions de la commission de discipline de la Ligue Professionnelle de Football ».

Comme attendu, la commission de discipline s’est saisie du dossier des incidents du Classico. La tribune Auteuil devrait être sanctionnée d’un ou plusieurs matches de huis clos.

