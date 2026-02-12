ASSE : Chalamet prie pour Montanier !

Timothée Chalamet, qui a eu le privilège de recevoir le tout nouveau maillot de l’ASSE en exclusivité sur le plateau de TF1 en début de semaine, était ce jeudi soir l’invité de Quotidien, sur TMC. Et il a de nouveau parlé des Verts…

En pleine tournée pour la sortie de son nouveau film Marty Supreme, Timothée Chalamet avait reçu une belle surprise sur le plateau du 20h de TF1 il y a quelques jours. En pleine interview, l’acteur américain qui a de la famille en Haute-Loire, avait pu dévoiler à la France entière le design de la nouvelle tunique de l’ASSE, un maillot flashy à dominante vert fluo, avec des détails verts foncés, floqué pour l’occasion au nom de la star avec le numéro 42. Le lendemain, dans la matinale de France Timothée Chalamet avait expliqué d’où lui venait cette passion pour l’ASSE.

Chalamet a souhaité bonne chance au nouveau coach de l’ASSE… et deux fois plutôt qu’une

« C’est la famille Chalamet ! Côté américain, c’est les grandes équipes de New York : les Knicks, les Yankees, les Giants. Les représentants de la plus grande ville des Etats-Unis. Saint-Etienne, c’est un peu le Detroit de la France. Je n’ai aucun droit à cette fierté parce que je n’ai pas grandi à Saint-Etienne, mais j’adore l’équipe, le peuple vert, la passion, que ce soit le bordel avec les supporters. Même si on se moque sur Internet parce que ce n’est pas l’OM ou le PSG, il y a une histoire, une culture. J’adore cette équipe. Je souhaite bonne chance au nouvel entraîneur ». Des propos que la star a de nouveau tenus ce jeudi, sur le plateau de Quotidien. Quand l’animateur Yann Barthes lui a demandé à la fin de l’émission ce qu’il pouvait lui souhaiter, Chalamet a répondu : « Prière pour le nouvel entraîneur ! »