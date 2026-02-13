À LA UNE DU 13 FéV 2026
[20:56]Stade Rennais  : les recalés d’Habib Beye tiennent déjà leur revanche, ils ont fait chuter le PSG !
[20:30]OM : Tottenham a un plan improbable avec Igor Tudor, De Zerbi et Pochettino en salle d’attente !
[20:00]ASSE Mercato : un club déploie le tapis rouge à Eirik Horneland !
[19:30]OL : Paulo Fonseca rappelle à l’ordre Endrick après son expulsion polémique au FC Nantes
[19:00]Stade Rennais – PSG : les Ultras rennais se payent la direction et Habib Beye !
[18:30]FC Barcelone : Arbeloa et le Real Madrid se vengent d’Hansi Flick, Laporta monte au créneau
[18:11]Guingamp – ASSE : des surprises dans le groupe de Montanier
[18:00]ASSE : Montanier aimerait ressembler à deux anciens cracks du Real Madrid et du FC Barcelone
[17:40]OM, OL : Paulo Fonseca commente le départ de Roberto De Zerbi
[17:00]OM : Abardonado livre ses vérités sur Roberto De Zerbi
ASSE Mercato : un club déploie le tapis rouge à Eirik Horneland !

Par Laurent Hess - 13 Fév 2026, 20:00
Tout juste débarqué de l’ASSE, Eirik Horneland devrait bien rebondir du côté de l’Ecosse. Mais pas tout de suite…

Un peu plus d’un an après son arrivée à l’ASSE, Eirik Horneland a quitté le Forez après la piteuse défaite des Verts face à Boulogne-sur-Mer (0-1). Le technicien norvégien, remplacé par Philippe Montanier, a payé ses mauvais résultats, il n’aura pas réussi à maintenir l’ASSE en Ligue 1, ni à dominer une Ligue 2 qui semblait pourtant à la portée du plus gros budget du championnat. Un échec cuisant pour lui et pour Kilmer Sports, à l’origine directe de son arrivée.

Horneland attendu à Aberdeen cet été

Selon le Daily Record, Horneland pourrait très vite reprendre du service. Le Norvégien est en effet dans le viseur d’Aberdeen. Actuellement 7e sur 12 dans le championnat écossais, Aberdeen va participer au groupe relégation et a limogé son coach Jimmy Thelin. Eirik Horneland est tout en haut de la short-list et il serait OK pour venir s’asseoir sur le banc du dernier vainqueur de la Coupe d’Ecosse, mais uniquement à partir de cet été. Une condition acceptée par Aberdeen, qui a prolongé l’intérim de Peter Leven, lequel sera épaulé par Tony Docherty, de retour dans un club où il a déjà été adjoint à plusieurs reprises. C’est le directeur sportif Lutz Pfannenstiel, qui connaît bien Horneland, qui pousse en interne pour finaliser l’opération. Et de toute évidence, celle-ci est désormais en très bonne voie.

ASSE

