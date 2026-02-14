À LA UNE DU 14 FéV 2026
[16:13]OM : la compo d’Abardonado pour affronter Strasbourg est connue
[15:58]FC Barcelone : le Barça dézingue les arbitres espagnols dans un communiqué cinglant
[15:47]Stade Rennais : les révélations folles qui éclaboussent Pouille et Samba… mais aussi le RC Lens
[15:00]ASSE : Montanier a déjà trouvé son couteau suisse, il envoie un message aux jeunes
[14:00]RC Lens : qui de Saïd ou Thauvin doit être sacrifié si Saint-Maximin est titulaire ?
[13:30]Stade Rennais : les joueurs avaient lâché Habib Beye, Pierre Ménès en a la preuve !
[13:00]OM Mercato : Longoria a laissé filer un attaquant à 80 M€, il est en pole pour remplacer Rashford (FC Barcelone) !
[12:30]Paris FC – RC Lens : Pierre Sage a son plan pour repasser devant le PSG
[12:00]FC Nantes : Pierre Ménès accable Kantari et fracasse les Kita
[11:30]OM – RC Strasbourg : Abardonado va redistribuer les cartes, trois recalés de De Zerbi relancés !
ASSE : Montanier a déjà trouvé son couteau suisse, il envoie un message aux jeunes

Par Laurent Hess - 14 Fév 2026, 15:00
💬 Commenter
Philippe Montanier estime qu’un match très difficile attend l’ASSE ce week-end à Guingamp…

L’effet a été immédiat. En dessous de tout une semaine plus tôt face à Boulogne-sur-Mer (0-1), pour la « der » d’Eirik Horneland, l’ASSE s’est redressée en battant Montpellier (1-0) samedi dernier pour les grands débuts de Philippe Montanier sur le banc. Un succès auquel l’ancien toulousain n’a pas été étranger avec notamment un coaching gagnant lorsqu’il a fait descendre Augustine Boakye d’un cran pour faire entrer Irvin Cardona, qui a provoqué le corner entraînant l’unique but de la rencontre, signé Julien Le Cardinal. Avec ce succès, l’ASSE est remontée à la 4e place de la Ligue 2, revenant à 2 points de Reims et Le Mans, 2e et 3e, et à 4 points du leader, Troyes. Une opération mathématique et une embellie appréciables, à douze journées de la fin de la saison.

Montanier séduit par Boakye et les jeunes de l’ASSE

En conférence de presse, ce jeudi, Montanier, interrogé sur le meilleur poste de Boakye, a loué sa polyvalence. « Il peut percuter et il est très travailleur. C’est un joueur intéressant d’autant plus qu’il peut évoluer à plusieurs postes. Cela me donne plus d’options et c’est appréciable. » Montanier a également loué la qualité et l’état d’esprit des jeunes, lui qui a assisté au match de l’équipe réserve dimanche dernier. « Je trouve qu’il y a des joueurs de qualité dans le groupe et en réserve. Il y a beaucoup de très bons jeunes. Il y a un très bon potentiel. Après, il faut développer ce potentiel. On est là pour les aider même si les premiers acteurs, c’est eux. Je ne veux pas les nommer mais je suis très agréablement surpris par le potentiel et par la mentalité. Je trouve qu’ils ont vraiment une très bonne mentalité, ce sont des jeunes qui veulent travailler, qui sont très respectueux, et ça c’est une bonne base. »

ASSE

