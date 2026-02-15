ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « En Avant pour la remontée ! »

L’ASSE a confirmé son embellie en signant à Guingamp (2-1) une deuxième victoire consécutive, en deux matchs avec Philippe Montanier sur le banc. De bon augure pour sa fin de saison.

C’est confirmé, il y a bien un effet Montanier à l’ASSE ! Contre Montpellier (1-0), une semaine après une prestation cataclysmique face à Boulogne-sur-Mer (0-1) pour la « der » d’Eirik Horneland, l’ancien toulousain avait trouvé les ressources pour que les Verts renouent avec la victoire. Et ils ont enchaîné hier soir en s’imposant à Guingamp (2-1). Au Roudourou, dans un stade qui lui avait rarement souri ces dernières années, l’ASSE a livré une première mi-temps de haute volée. Elle menait 2-0 au retour aux vestiaires grâce à un doublé de Davitashvili, mais le score aurait dû être plus large si Stassin n’avait pas vendangé deux grosses occasions.

Cardona transfiguré et des recrues qui font du bien, l’ASSE enfin en ordre de marche

Mais après la réduction du score de Gomis sur un corner, à l’heure de jeu, il a finalement fallu que les Verts s’en remettent à un Larsonneur décisif pour préserver jusqu’au bout leur avance, Guingamp ayant copieusement dominé le second acte. Le coup de sifflet final de l’arbitre a sonné comme une délivrance, dans un match qui a ressemblé à celui livré en novembre dernier à Troyes (3-2), mais l’opération mathématique est appréciable puisque l’ASSE retrouve le podium, à la 3e place, à égalité avec Reims, 2e, et à seulement 1 point du leader, Troyes, qui jouera lundi à Bastia. Montanier a refusé de s’enflammer dans son analyse du match, préférant en avant le travail qu’il restait à accomplir. Un discours qui témoigne de son professionnalisme et de sa lucidité. S’il est évident que tout n’a pas été parfait au Roudourou, il est également évident que l’ASSE a retrouvé des couleurs depuis qu’elle a changé d’entraîneur. Le gros match réalisé par Cardona, méconnaissable il y a quinze jours face à Boulogne-sur-Mer, en est un symbole. Avec l’apport de recrues vite intégrées (Le Cardinal et Kanté), les Verts présentent maintenant un bloc plus compacte et hermétique, le ballon ne leur brûle plus les pieds et ils envoient du jeu. Bref, ils sont enfin en ordre de marche pour atteindre leur objectif. S’ils continuent de jouer de la sorte, avec autant de sérieux et d’envie, et s’ils renouvellent des prestations dans la lignée de leur première mi-temps à Guingamp, on voit mal ce qui pourraient les empêcher de finir dans les deux premiers.