ASSE : Montanier vole encore au secours de Stassin

L’ASSE a confirmé son embellie en signant à Guingamp (2-1) une deuxième victoire en deux matchs avec Philippe Montanier sur le banc. Et comme face à Montpellier (1-0), le successeur d’Eirik Horneland n’a pas accablé Lucas Stassin, encore maladroit hier soir…

C’est confirmé, il y a bien un effet Montanier à l’ASSE ! Contre Montpellier (1-0), une semaine après une prestation cataclysmique face à Boulogne-sur-Mer (0-1) pour la « der » d’Eirik Horneland, l’ancien toulousain avait trouvé les ressources pour que les Verts renouent avec la victoire. Et ils ont enchaîné hier soir en s’imposant à Guingamp (2-1)grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili, remontant à la 3e place de la L2. Au micro de beIN Sports, Philippe Montanier a mis en avant l’état d’esprit de ses troupes.

Montanier trouve Stassin en progrès à l’ASSE

« C’était chaud ! Il y avait de la tension en fin de match. On a fait une très belle première mi-temps, la seconde a été plus difficile. Tout le monde ne viendra pas gagner ici, Guingamp a une belle équipe. Il a fallu tenir. C’est une victoire qui me plaît car on l’a obtenue dans la difficulté, avec certaines valeurs qui sont chères à nos supporters, avec le coeur, avec les tripes. Il a fallu s’arracher, être solidaire, unis jusqu’à la fin. On sait que c’est une division qui est dure, on sait qu’on va souffrir. Le plus important, c’est de souffrir ensemble et aussi de jouer ensemble. Quand on le fait, parfois on le fait bien. Il aurait fallu davantage de maîtrise, le scénario idéal aurait été de mettre ce 3e but pour tuer le match. » Ce que n’a pas su faire Lucas Stassin, maladroit à plusieurs reprises…

Pour autant, comme face à Montpellier une semaine plus tôt, Montanier s’est voulu élogieux et optimiste à l’heure d’être interrogé sur l’attaquant belge, muet depuis quatre mois… « C’est bien de souligner le travail de Lucas Stassin. Il a été précieux dans le harcèlement, il a gardé le ballon, il a fait les appels. Je lui ai dit qu’il fallait persévérer. En première mi-temps il est proche de la passe dé ou du but, il touche le poteau. Il monte à chaque fois d’un cran. » Des progrès appréciables, même s’il faudra bien que le Belge la mette un jour à nouveau au fond, lui qui ne totalise que 4 buts cette saison en Ligue 2 après avoir fait trembler les filets à 12 reprises la saison passée…