ASSE : une recrue hivernale veut voir encore plus haut !

L’ASSE a confirmé son embellie en signant à Guingamp (2-1) une deuxième victoire en deux matchs avec Philippe Montanier sur le banc. Mais Abdoulaye Kanté ne veut pas se contenter de la 3e place du podium…

C’est confirmé, il y a bien un effet Montanier à l’ASSE ! Contre Montpellier (1-0), une semaine après une prestation cataclysmique face à Boulogne-sur-Mer (0-1) pour la « der » d’Eirik Horneland, l’ancien toulousain avait trouvé les ressources pour que les Verts renouent avec la victoire. Et ils ont enchaîné hier soir en s’imposant à Guingamp (2-1)grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili, remontant à la 3e place de la L2. Au micro de beIN Sports, Philippe Montanier a mis en avant l’état d’esprit de ses troupes. « C’était chaud ! Il y avait de la tension en fin de match. On a fait une très belle première mi-temps, la seconde a été plus difficile. Tout le monde ne viendra pas gagner ici, Guingamp a une belle équipe. Il a fallu tenir. C’est une victoire qui me plaît car on l’a obtenue dans la difficulté, avec certaines valeurs qui sont chères à nos supporters, avec le coeur, avec les tripes. Il a fallu s’arracher, être solidaire, unis jusqu’à la fin. On sait que c’est une division qui est dure, on sait qu’on va souffrir. Le plus important, c’est de souffrir ensemble et aussi de jouer ensemble. Quand on le fait, parfois on le fait bien. Il aurait fallu davantage de maîtrise, le scénario idéal aurait été de mettre ce 3e but pour tuer le match. » Ce que n’a pas su faire Lucas Stassin, maladroit à plusieurs reprises…

Kanté vise la 1ere place de la Ligue 2 avec l’ASSE

Parmi les satisfactions de la rencontre, Abdoulaye Kanté, pour sa première titularisation, a bien soulagé la défense en grattant de nombreux ballons dans son rôle de sentinelle. Dans Le Progrès la recrue hivernale de l’ASSE a fait part de ses ambitions après la rencontre. « On va rester humbles. Quand on est arrivé, le coach nous a dit “on est 5e et il faut passer 4e ”. On l’a fait. Ce soir on voulait aller chercher la 3e place, on l’a fait. Maintenant il va falloir aller chercher la 2e puis la 1ère ! » Un Kanté ravi de retrouver les terrains après avoir terminé la première partie de saison sur le banc de Middlesbrough, et à l’infirmerie… « Cela faisait un moment que je n’avais pas joué titulaire, je reviens d’une longue blessure. Ça fait plaisir de reprendre comme ça. Je ne suis pas encore à 100%, je pense que je peux encore faire plus, mais ça vient petit à petit. Je n’ai pas eu mal et j’ai pu terminer le match. »