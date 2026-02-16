Real Madrid : gros coup dur confirmé pour Bellingham !

La mauvaise nouvelle est tombée : l’absence de Jude Bellingham sera bien plus longue que prévu. À l’heure où le Real Madrid aborde la phase la plus intense de sa saison, le maestro anglais devra observer une pause forcée de six à huit semaines, doublant presque les estimations initiales. Un revers qui inquiète aussi bien du côté madrilène que pour l’Angleterre, à l’approche de la Coupe du monde.

Initialement annoncée comme un contretemps limité à quatre semaines, la blessure de Bellingham s’avère nettement plus sérieuse. Selon les dernières évaluations médicales, son indisponibilité pourrait s’étirer jusqu’à deux mois, révèle The Athletic. Un coup dur confirmé alors que le joueur lui-même aurait admis que la guérison prendrait plus de temps que souhaité. La situation impose ainsi au club comme au joueur une gestion prudente et un suivi attentif, à un moment charnière du calendrier.

Un défi crucial pour le Real Madrid

L’absence prolongée de Bellingham tombe au pire moment pour le Real Madrid, en pleine bataille pour le titre en Liga et encore engagé en Ligue des champions. Élu rapidement comme l’un des cadres du vestiaire, le milieu anglais pèse déjà lourd dans l’organisation madrilène. Ses stats européennes (2 buts, 1 passe décisive en 7 matches sur la scène continentale cette saison) témoignent de son influence. À la veille des rendez-vous déterminants, c’est tout l’équilibre offensif et le leadership de l’équipe qui vacillent.

L’Angleterre sur le qui-vive avant la Coupe du Monde

À Londres comme à Madrid, l’annonce est scrutée de près. Le sélectionneur anglais suit chaque étape de la convalescence du joueur, capitale à l’approche d’une Coupe du monde que tout un pays attend. Bellingham, qui affiche déjà 46 sélections avec les Three Lions, est aujourd’hui un élément incontournable dans l’entrejeu anglais. Une absence prolongée, ou pire une blessure mal résorbée, fragiliserait le projet collectif national. Pour l’instant, ses supporters retiennent leur souffle dans la perspective d’un tournoi mondial décisif.

À retenir : les points clés sur la blessure de Bellingham