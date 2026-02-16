FC Barcelone : Lamine Yamal se rate et le Real Madrid est leader de Liga !

Après sa lourde défaite sur le terrain de l’Atlético (0-4), le FC Barcelone a perdu la tête de la Liga en s’inclinant à Girona (1-2), où Lamine Yamal a raté un penalty.

Sale soirée pour le FC Barcelone, et ça fait deux de suite… Ecrasés par l’Atlético de Madrid (0-4) en ½ finale aller de Coupe du Roi en milieu de semaine, le Barça s’est de nouveau incliné, chez son voisin de Girona (1-2), ce lundi soir. Dès les premiers instants, le Barça tentait d’imposer sa loi. Lamine Yamal frappait le premier, sans succès, tandis que Raphinha multipliait les percées. Premier tournant à la 43e minute : le Brésilien trouvait le poteau. Quelques secondes plus tard, Yamal faisait faces aux filets, ballon posé sur le point de penalty après une faute de Blind sur Olmo mais sa tentative heurtait le montant.

Yamal expédie son penalty sur le poteau

En seconde période, Barcelone reprenait sa marche en avant. Pression haute, multiplication des occasions… Il fallait l’heure de jeu pour que Pau Cubarsí surgisse dans la surface et, de la tête, concrétise la domination catalane (59’, 0-1). Mais la joie était de courte durée : à peine le coup d’envoi retentit-il que Lemar, en renard, égalisait à bout portant (61’, 1-1). Girona galvanisé, le match basculait dans la nervosité. Les occasions se multipliaient des deux côtés, Joan Garcia et Gazzaniga répondant présents devant leur cage. Dans les derniers instants, Fran Beltrán trouvait l’ouverture d’une frappe du gauche imparable (86’, 2-1). Barcelone, sonné, ne s’en relevait pas. Le sérieux de Girone, même réduit à dix sur le fil après le rouge de Roca pour une faute sur Yamal, scellait une victoire de prestige.

Conséquences immédiates au classement : le Real Madrid dépasse le FC Barcelone

Ce revers n’est pas un simple accroc pour le FC Barcelone. L’équipe de Flick recule directement au classement, offrant la première place à un Real Madrid opportuniste. Girona, de son côté, poursuit sa remontée spectaculaire avec un bond à la 12e place. Le moral barcelonais, déjà entamé, subit un nouveau coup. Ce derby aurait pu relancer la machine catalane, il complique encore sa mission en Liga et accentue la pression sur le groupe et sur son entraîneur, sommé de réagir immédiatement pour espérer rallumer la flamme. La lutte avec le Real s’annonce encore plus intense dans les prochaines semaines.