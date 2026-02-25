À LA UNE DU 25 FéV 2026
[22:06]RC Lens Mercato : Risser associé à un départ cet été, l’OM complètement balayé !
[21:40]Real Madrid : une terrible nouvelle sur Mbappé gâche le match contre Benfica
[21:14]OM Mercato : Longoria a laissé filer le coup du siècle, Luis Enrique en rêvait au PSG !
[20:40]ASSE : Duffus a mis la pression à Stassin et Montanier, les supporters lui répondent cash !
[20:05]PSG – AS Monaco : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues
[20:00]FC Nantes : les supporters nomment le successeur de Kantari, Dupraz a ses partisans ! 
[19:31]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Benfica, le remplaçant de Mbappé est connu
[19:24]Real Madrid : après son dérapage devant Vinicius, Prestianni (Benfica) a encore pété les plombs
[19:08]RC Lens Mercato : c’est signé pour cette prolongation très attendue (officiel)
[18:54]Stade Rennais : Franck Haise a encore relancé la connexion avec le RC Lens
Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Benfica, le remplaçant de Mbappé est connu

Par William Tertrin - 25 Fév 2026, 19:31
L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, lors d'une conférence de presse.
Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter Benfica en Ligue des Champions.

Ce mercredi soir, une semaine après sa courte victoire 1-0 face à Benfica dans un match polémique en raison des propos de Gianluca Prestianni devant Vinicius, le Real Madrid reçoit le club portugais pour le barrage retour de Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Álvaro Arbeloa, qui a décidé de titulariser Gonzalo García pour pallier le forfait de Kylian Mbappé. Coup d’envoi à 21h au Santiago Bernabéu.

La compo du Real Madrid

Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras – Valverde (cap), Tchouaméni, Camavinga – Güler – G. Garcia, Vinicius.

