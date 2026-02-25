Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Benfica, le remplaçant de Mbappé est connu

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter Benfica en Ligue des Champions.

Ce mercredi soir, une semaine après sa courte victoire 1-0 face à Benfica dans un match polémique en raison des propos de Gianluca Prestianni devant Vinicius, le Real Madrid reçoit le club portugais pour le barrage retour de Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Álvaro Arbeloa, qui a décidé de titulariser Gonzalo García pour pallier le forfait de Kylian Mbappé. Coup d’envoi à 21h au Santiago Bernabéu.

La compo du Real Madrid

Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras – Valverde (cap), Tchouaméni, Camavinga – Güler – G. Garcia, Vinicius.