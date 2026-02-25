Real Madrid : après son dérapage devant Vinicius, Prestianni (Benfica) a encore pété les plombs

À quelques heures du choc explosif entre le Real Madrid et Benfica en Ligue des Champions, une nouvelle étincelle vient attiser la tension. Forfait à cause d’une suspension, Gianluca Prestianni a fait irruption sur la scène médiatique avec un post sur X, vite supprimé, où il s’en est pris ouvertement au club madrilène.

La suspension de Prestianni : un contexte déjà tendu

Touché par une suspension provisoire après des soupçons d’insultes racistes envers Vinicius, le jeune Argentin ne participe pas à la rencontre décisive. Pourtant, il accompagne tout de même le groupe du Benfica à Madrid. Cette présence, malgré l’interdiction de jouer, renforce la crispation autour de l’affiche et rappelle combien la situation est sensible dans les rangs lisboètes.

Un post incendiaire avant Real Madrid – Benfica

Quelques heures avant le match, Prestianni aurait publié sur son compte X un message acéré visant le Real Madrid. Ce post rapidement effacé n’a pas échappé à la presse espagnole, toujours à l’affût de la moindre polémique impliquant la Maison Blanche, ni aux supporters déjà sous haute tension.

Le contenu polémique du message

Dans son message, Prestianni a évoqué une faute flagrante non sanctionnée de Federico Valverde lors du match aller, tout en critiquant les décisions arbitrales favorables au Real Madrid et la sévérité de sa propre suspension, qualifiée d’« injuste ». Il lâche notamment : « Mettre un coup sans ballon, c’est possible, on le voit, et aucune sanction. Sanctionner sans preuves, c’est possible aussi… Ils ne font même plus semblant avec le Real. C’est honteux. »

Effacement et écho dans la presse espagnole

La rapidité avec laquelle le message a disparu n’a fait qu’alimenter la controverse. Les médias madrilènes et les réseaux sociaux se sont emparés de l’affaire, voyant dans cette publication une réelle volonté de provocation alors que l’enjeu sportif est déjà énorme. Cette agitation intervient dans un climat déjà tendu par les polémiques arbitrales du match aller.

Côté portugais, la sanction prive le club d’un élément prometteur dans ce rendez-vous capital. Dans l’autre camp, la pression monte aussi autour du Real Madrid, évidemment très attendu par le public de Santiago-Bernabéu. La rencontre s’annonce électrique, entre enjeux, rancœurs et sorties médiatiques.