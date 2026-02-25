À LA UNE DU 25 FéV 2026
Real Madrid : une énorme nouvelle tombe avant Benfica, les supporters sont déchaînés

Par William Tertrin - 25 Fév 2026, 16:44
Benfica devra bien composer sans Gianluca Prestianni lors du choc retour contre le Real Madrid, dans un contexte explosif après le rejet définitif de l’appel du club portugais par l’UEFA. Cette décision disciplinaire, liée à des propos jugés potentiellement racistes envers Vinicius, bouleverse la donne pour l’effectif lisboète et pèse sur la dynamique du play-off de Ligue des champions.

Prestianni absent à Madrid : retour sur la décision de l’UEFA

C’est la confirmation craignée par Benfica : la commission d’appel de l’UEFA a maintenu la suspension provisoire de Gianluca Prestianni. Visé pour des insultes adressées à Vinicius lors du match aller (0-1), l’ailier argentin n’a pas obtenu l’effet suspensif espéré, malgré la requête du club. Le couperet est tombé ce mercredi après-midi, rendant irrévocable son absence pour le rendez-vous retour à Santiago-Bernabéu.

Benfica privé d’un joueur clé pour le play-off retour

Ce forfait impacte directement la stratégie de Benfica, qui perd là son arme offensive dans un contexte déjà tendu. La suspension de Prestianni s’ajoute aux difficultés sportives du club, confronté à un Real Madrid fort de ses cadres et de la dynamique positive de Vinicius. En témoigne d’ailleurs la victoire madrilène lors du match aller, qui avait déjà laissé planer une ombre sur cette double confrontation.

Deux messages forts au Santiago-Bernabéu

L’affaire prend une ampleur inédite à l’échelle de la Ligue des champions : Prestianni est suspecté d’avoir traité Vinicius de “mono” (singe), une révélation qui remet en lumière la lutte du football européen contre les actes discriminatoires. En conséquence, le joueur de Benfica encourt une suspension d’au moins 10 matches, une sanction lourde qui pourrait s’étendre si l’UEFA décide de sévir. Ce dossier renforce l’importance accordée à la protection des joueurs face aux comportements racistes, dans un contexte où la fédération se montre intraitable.

Les supporters du Real doivent donc être satisfaits de cette décision rendue par l’UEFA, et sont déjà chauffés à blanc avant le match retour ce soir à 21 heures. En effet, ils vont déployer un grand tifo avec deux messages forts : « Non au racisme » et « Respect ». Une action forte alors que le Santiago-Bernabéu s’attend à vibrer sur le terrain, son équipe n’ayant qu’un seul but d’avance en vue des qualifications en 8es de finale.

