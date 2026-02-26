Après les insultes de Prestianni à Vinicius Jr à l’aller, le match retour entre le Real Madrid et le Benfica (2-1) a encore été le théâtre d’un dérapage raciste. Cette fois venu d’un supporter merengue…

Hier soir, ça sentait la poudre du côté du Bernabeu ! Huit jours après que Gianluca Prestianni ait proféré des insultes racistes à l’encontre de Vinicius Jr, le Real Madrid retrouvait le Benfica Lisbonne. Sans l’ailier argentin, suspendu à titre préventif par l’UEFA alors que l’enquête est toujours en cours. Et sans José Mourinho qui, en représailles, a décidé de boycotter la rencontre, la suivant depuis le bus du club. On sentait que les choses pouvaient dégénérer à tout moment mais, finalement, le football l’a emporté. Les Aigles ont livré une très bonne prestation mais ont dû s’avouer vaincus (1-2 après le 0-1 de l’aller).

Un supporter du Real a fait plusieurs saluts nazis

Hélas, un nouveau dérapage raciste s’est produit pendant la rencontre. Pas sur le terrain, mais en tribune. Avant le coup d’envoi, alors qu’une caméra faisait une vue plongeante sur les ultras du Real, l’un d’entre eux a effectué plusieurs signes nazis. Et de façon délibérée puisqu’il regarde ostensiblement la caméra, grand sourire aux lèvres, pendant qu’il les fait ! Un geste qui n’est pas resté impuni, le Real Madrid ayant publié un communiqué pour annoncer qu’il ne remettrait plus les pieds au stade. La Maison Blanche est sans pitié avec ses supporters coupables de racisme. Ceux qui avaient traité de singe Lamine Yamal lors du Clasico d’il y a un an et demi ont été interdits de Bernabeu à vie.

Mais cet énième dérapage prouve que le mal est profond dans les stades de foot, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes. Ceux-ci ne sont finalement que le reflet d’une société où les extrêmes montent en puissance, s’affrontant violemment lors des manifestations des uns et des autres…

