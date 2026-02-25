À LA UNE DU 25 FéV 2026
[23:03]Real Madrid – Benfica (2-1) : Vinicius et les Merengue se font justice et filent en 8es, les tops et flops
[23:00]PSG – AS Monaco : Paris se qualifie dans la douleur pour les 8es, les notes des Parisiens
[22:33]OL Mercato : un cadeau empoisonné de Textor à Lyon lui revient en pleine face
[22:06]RC Lens Mercato : Risser associé à un départ cet été, l’OM complètement balayé !
[21:40]Real Madrid : une terrible nouvelle sur Mbappé gâche le match contre Benfica
[21:14]OM Mercato : Longoria a laissé filer le coup du siècle, Luis Enrique en rêvait au PSG !
[20:40]ASSE : Duffus a mis la pression à Stassin et Montanier, les supporters lui répondent cash !
[20:05]PSG – AS Monaco : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues
[20:00]FC Nantes : les supporters nomment le successeur de Kantari, Dupraz a ses partisans ! 
[19:31]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Benfica, le remplaçant de Mbappé est connu
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid : une terrible nouvelle sur Mbappé gâche le match contre Benfica

Par William Tertrin - 25 Fév 2026, 21:40
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le Real Madrid devra composer sans Kylian Mbappé pour une période indéterminée. L’attaquant français, officiellement forfait contre Benfica en Ligue des champions, voit son absence prolongée semer l’inquiétude, tant du côté madrilène que chez les Bleus. Les dernières précisions livrées par Alvaro Arbeloa confirment cette situation préoccupante.

Mbappé, forfait confirmé par Arbeloa

Alors que la tension montait déjà autour de son état de santé, l’absence de Mbappé pour le barrage retour face à Benfica a finalement été actée. Touché au genou, le Français ne retrouvera pas les terrains immédiatement.

Alvaro Arbeloa a été clair sur la gestion du dossier juste avant le match retour contre Benfica sur Movistar+ : « Nous en avons discuté, lui, moi et les médecins, et nous pensons que le mieux est qu’il s’arrête, se rétablisse et retrouve sa pleine forme », a-t-il expliqué, mettant en avant la prudence concertée du staff. Difficile, cependant, de rassurer les supporters face à cette situation.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Une durée d’indisponibilité qui interroge

Le plus préoccupant reste l’incertitude sur la durée de ce forfait. Arbeloa n’a caché ni son inquiétude ni la difficulté de se projeter. Ce n’est pas « une question de jours », précise-t-il, laissant entendre que l’absence pourrait s’étirer plus longtemps que prévu : « On verra bien, je ne peux pas vous le dire pour l’instant. Évidemment, je pense que ce ne sera pas une question de jours, mais ça sera un peu plus long plutôt. Mais je ne peux pas non plus vous dire exactement combien de temps. J’espère que ce ne sera pas trop long ».

Au sein du club comme parmi les supporters, les inquiétudes sur l’état physique de Kylian Mbappé selon Arbeloa s’amplifient. L’ancien Parisien, pilier de l’attaque avec 13 buts en 8 matches de Ligue des champions cette saison, laisse un énorme vide.

Un coup dur pour le Real et les Bleus

L’absence de Mbappé bouleverse les plans du Real Madrid à un moment crucial du calendrier. Avec plusieurs affiches importantes à venir, Madrid va devoir trouver d’autres solutions offensives, alors que la pression reste forte sur ses ambitions européennes.

Mais l’incertitude dépasse le seul club merengue. L’équipe de France observe aussi la situation avec anxiété, à l’approche des grandes échéances internationales. Pour l’heure, le staff français croise les doigts et espère que son attaquant vedette reviendra au plus vite.

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot