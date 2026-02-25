Real Madrid : une terrible nouvelle sur Mbappé gâche le match contre Benfica

Le Real Madrid devra composer sans Kylian Mbappé pour une période indéterminée. L’attaquant français, officiellement forfait contre Benfica en Ligue des champions, voit son absence prolongée semer l’inquiétude, tant du côté madrilène que chez les Bleus. Les dernières précisions livrées par Alvaro Arbeloa confirment cette situation préoccupante.

Mbappé, forfait confirmé par Arbeloa

Alors que la tension montait déjà autour de son état de santé, l’absence de Mbappé pour le barrage retour face à Benfica a finalement été actée. Touché au genou, le Français ne retrouvera pas les terrains immédiatement.

Alvaro Arbeloa a été clair sur la gestion du dossier juste avant le match retour contre Benfica sur Movistar+ : « Nous en avons discuté, lui, moi et les médecins, et nous pensons que le mieux est qu’il s’arrête, se rétablisse et retrouve sa pleine forme », a-t-il expliqué, mettant en avant la prudence concertée du staff. Difficile, cependant, de rassurer les supporters face à cette situation.

Une durée d’indisponibilité qui interroge

Le plus préoccupant reste l’incertitude sur la durée de ce forfait. Arbeloa n’a caché ni son inquiétude ni la difficulté de se projeter. Ce n’est pas « une question de jours », précise-t-il, laissant entendre que l’absence pourrait s’étirer plus longtemps que prévu : « On verra bien, je ne peux pas vous le dire pour l’instant. Évidemment, je pense que ce ne sera pas une question de jours, mais ça sera un peu plus long plutôt. Mais je ne peux pas non plus vous dire exactement combien de temps. J’espère que ce ne sera pas trop long ».

Au sein du club comme parmi les supporters, les inquiétudes sur l’état physique de Kylian Mbappé selon Arbeloa s’amplifient. L’ancien Parisien, pilier de l’attaque avec 13 buts en 8 matches de Ligue des champions cette saison, laisse un énorme vide.

Un coup dur pour le Real et les Bleus

L’absence de Mbappé bouleverse les plans du Real Madrid à un moment crucial du calendrier. Avec plusieurs affiches importantes à venir, Madrid va devoir trouver d’autres solutions offensives, alors que la pression reste forte sur ses ambitions européennes.

Mais l’incertitude dépasse le seul club merengue. L’équipe de France observe aussi la situation avec anxiété, à l’approche des grandes échéances internationales. Pour l’heure, le staff français croise les doigts et espère que son attaquant vedette reviendra au plus vite.