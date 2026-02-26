Real Madrid : terrassé par un nouveau coup dur, Mbappé vole au secours d’Hakimi au PSG

Touché en plein vol par une blessure au genou, Kylian Mbappé traverse un moment difficile au Real Madrid. Malgré cet inquiétant contretemps, le Français prend fermement position en faveur d’Achraf Hakimi, confronté à un procès retentissant.

Mbappé touché au genou : la grosse alerte au Real Madrid

L’état de santé de Kylian Mbappé jette un froid à Madrid. Absent lors du barrage de Ligue des Champions contre Benfica (2-1), l’attaquant du Real doit observer une période de repos à durée indéterminée pour soigner sa douleur au genou. Le staff médical se veut prudent, Alvaro Arbeloa évoquant déjà plusieurs semaines loin des terrains : « Ce ne sera pas une question de jours, mais ça sera un peu plus long. »

Si le club ne communique pas sur la gravité exacte, Mbappé pourrait manquer les prochains rendez-vous cruciaux en Liga, face à Getafe puis au Celta. Un retour express pour les huitièmes de finale n’est plus d’actualité : selon la presse espagnole, la Maison Blanche vise désormais un come-back pour les quarts de la Ligue des Champions, soit début à mi-avril. Un délai encore plus long que celui révélé par Onda Cero plus tôt ce jeudi. Les médecins privilégient un traitement conservateur mais n’excluent pas la chirurgie si la situation devait empirer.

Un impact énorme : la France aussi privée de son capitaine

Ce coup d’arrêt pourrait priver Didier Deschamps de sa star lors du prochain rassemblement des Bleus, les 26 et 29 mars pour deux chocs face à la Colombie et au Brésil aux États-Unis. Un obstacle de taille à seulement quelques mois de la Coupe du Monde 2026, alors que le sélectionneur voulait finaliser son groupe. D’autres échéances, notamment le derby madrilène contre l’Atlético le 22 mars, s’éloignent pour le prodige français.

Hakimi face au procès : la tempête continue pour le PSG

En parallèle, le PSG vit aussi une zone de turbulences. Achraf Hakimi, pilier du couloir droit parisien, est renvoyé devant un tribunal pour répondre d’accusations de viol et d’agression sexuelle. Le défenseur marocain clame son innocence et a aussitôt fait appel de ce renvoi, mais l’incertitude plane sur sa saison. Cette affaire nuit à la réputation du joueur, apprécié pour ses performances en Ligue des Champions et en sélection.

Sous contrat jusqu’en 2029 et valorisé à près de 80 millions d’euros pour 2025, Hakimi reste clé dans le dispositif parisien, impliqué sur 15% des buts du PSG en C1 cette saison. Son absence, même provisoire, serait un coup dur pour un club déjà sous pression.

Mbappé défend Hakimi : des mots forts face aux enquêteurs

Dans cette tempête médiatico-judiciaire, Mbappé n’a pas hésité à afficher un soutien sans faille à Hakimi. Sollicité durant l’instruction, il a décrit son ancien coéquipier comme « respectueux » envers les femmes et s’est dit sidéré à l’annonce des charges. Aux enquêteurs, Mbappé a réaffirmé sa totale confiance, assurant ne jamais avoir noté de comportement déplacé et jugeant Hakimi incapable de tels actes, comme rapporté par RMC Sport.

Le tandem formé à Paris est resté soudé après le départ de l’attaquant pour Madrid. Leur complicité s’exprime aujourd’hui hors des terrains, dans un contexte humain plus brûlant que jamais.

Procédure judiciaire : deux scénarios pour Hakimi et le PSG

L’appel déposé par la défense d’Achraf Hakimi sera décisif. Si la cour l’accepte, le Marocain évitera le tribunal correctionnel et pourra se consacrer pleinement au terrain. Dans le cas contraire, il risque de devoir comparaître devant la justice, avec des conséquences imprévisibles pour la suite de sa carrière et pour le PSG.