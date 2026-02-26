Au lendemain des propos alarmistes de l’entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, le concernant, Kylian Mbappé pourrait finalement manquer moins d’un mois de compétition.

Alvaro Arbeloa a jeté un sacré froid, hier, avant le coup d’envoi de Real Madrid-Benfica quand il a été interrogé sur l’absence de Kylian Mbappé. Le technicien a déclaré que sa convalescence ne se compterait pas en jours et qu’il prendrait le temps qu’il faudra pour que l’attaquant soit enfin guéri de sa gêne au genou gauche. Les supporters merengue avaient de quoi s’inquiéter car, même si leur équipe s’est imposée (2-1) hier, elle est extrêmement dépendante du capitaine de l’équipe de France, qui a inscrit 38 buts en 33 matches toutes compétitions confondues.

Il devrait manquer les 8es de la C1

Heureusement, le Real Madrid ne devrait pas avoir le temps de se demander ce qu’il va devenir sans son arme offensive numéro un. Selon Onda Cero, son absence ne devrait pas se compter en jours, certes, mais pas en mois non plus. Elle ne devrait pas excéder les deux à trois semaines, assure le quotidien sportif pro-Real. Si cela se confirme, il manquera les matches contre Getafe, le Celta Vigo, Elche et surtout les deux 8es de finale de Champions League ainsi que le derby retour face à l’Atlético Madrid.

Le derby est programmé le 22 mars. Les deux 8es le 10 et le 18. Le Real Madrid affrontera soit le Sporting Portugal, soit Manchester City. On le saura demain lors du tirage au sort. Même si les Lions sont redoutables cette saison, eux qui ont fait tomber le PSG, les Citizens constituent un morceau encore plus gros. On peut imaginer que si le Real tombe sur eux, Kylian Mbappé se fixera le 18 mars comme objectif de retour sur les terrains.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

07/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League