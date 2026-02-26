À LA UNE DU 26 FéV 2026
[18:55]Stade Rennais Mercato : Haise peut exulter, deux signatures très prometteuses se confirment
[18:31]FC Nantes : une nouvelle réponse est tombée pour l’arrivée d’Antoine Sibierski
[18:17]PSG : Luis Enrique, Messi et une superstar bientôt réunis, un plan de folie se prépare au FC Barcelone
[17:57]LOSC : la compo de Genesio pour renverser l’Étoile rouge de Belgrade
[17:49]RC Lens : deux retours précieux dans le groupe de Sage pour affronter le RC Strasbourg
[17:43]ASSE : formé chez les Verts, Gourna-Douath snobe publiquement les Stéphanois… pour l’OL ?
[17:12]OM : McCourt a validé une nouvelle signature, un mastodonte débarque à Marseille
[16:57]Stade Rennais : Haise annonce trois gros coups durs avant le match contre Toulouse
[16:44]Real Madrid : terrassé par un nouveau coup dur, Mbappé vole au secours d’Hakimi au PSG
[16:29]RC Lens Mercato : une signature totalement inattendue officialisée avant la fin de la saison ?
RC Lens : deux retours précieux dans le groupe de Sage pour affronter le RC Strasbourg

Par William Tertrin - 26 Fév 2026, 17:49
Le groupe du RC Lens pour affronter le RC Strasbourg.

Ce vendredi à 20h45, le RC Lens se déplace au RC Strasbourg pour ouvrir la 24e journée de Ligue 1. Pour ce match, Gurtner, Gradit, Antonio, Baidoo et Aguilar sont blessés, et c’est toute une défense qui est touchée. Malgré tout, Pierre Sage peut compter sur les retours de Mamadou Sangaré et Wesley Saïd, absents contre Monaco. Seul le jeune Fodé Sylla fait les frais des choix du coach lensois.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Risser, Lefranc-Yeboah – Čelik, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Masuaku – Bulatovic, Sangaré, Haidara, Bermont, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Fofana.

