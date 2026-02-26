RC Lens : deux retours précieux dans le groupe de Sage pour affronter le RC Strasbourg

Le groupe du RC Lens pour affronter le RC Strasbourg.
Ce vendredi à 20h45, le RC Lens se déplace au RC Strasbourg pour ouvrir la 24e journée de Ligue 1. Pour ce match, Gurtner, Gradit, Antonio, Baidoo et Aguilar sont blessés, et c’est toute une défense qui est touchée. Malgré tout, Pierre Sage peut compter sur les retours de Mamadou Sangaré et Wesley Saïd, absents contre Monaco. Seul le jeune Fodé Sylla fait les frais des choix du coach lensois.
Le groupe du RC Lens
Gorgelin, Risser, Lefranc-Yeboah – Čelik, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Masuaku – Bulatovic, Sangaré, Haidara, Bermont, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Fofana.
Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #RCSARCL 🔴🟡— Racing Club de Lens (@RCLens) February 26, 2026
Voici les 2⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 convoqués par le coach Pierre Sage le déplacement sur la pelouse du @RCSA , ce vendredi (20h45).
🔙 @msangare2002 fait son retour dans le groupe.#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/pICzqfjunE