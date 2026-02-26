RC Lens : deux retours précieux dans le groupe de Sage pour affronter le RC Strasbourg

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le groupe du RC Lens pour affronter le RC Strasbourg.

Ce vendredi à 20h45, le RC Lens se déplace au RC Strasbourg pour ouvrir la 24e journée de Ligue 1. Pour ce match, Gurtner, Gradit, Antonio, Baidoo et Aguilar sont blessés, et c’est toute une défense qui est touchée. Malgré tout, Pierre Sage peut compter sur les retours de Mamadou Sangaré et Wesley Saïd, absents contre Monaco. Seul le jeune Fodé Sylla fait les frais des choix du coach lensois.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Risser, Lefranc-Yeboah – Čelik, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Masuaku – Bulatovic, Sangaré, Haidara, Bermont, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Fofana.