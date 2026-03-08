OM : Habib Beye répond à la banderole des Ultras et salue la performance de Balerdi

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée particulière après sa victoire ce week-end. Si le succès permet de calmer temporairement la tension autour du club, le climat reste marqué par la colère d’une partie des supporters. En conférence de presse, l’entraîneur marseillais Habib Beye a réagi à la banderole particulièrement virulente déployée par certains Ultras lors du déplacement à Toulouse : « Vous êtes des merdes ». Un message fort auquel le technicien olympien a choisi de répondre avec lucidité et sang-froid.
Beye assume la colère des supporters
Habib Beye n’a pas cherché à minimiser l’impact de cette banderole sur ses joueurs. Selon lui, évoluer dans un club comme Marseille implique d’accepter ce type de pression.
Le coach marseillais a rappelé que les supporters ont le droit d’exprimer leur frustration lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.
« Ils sont forcément impactés parce qu’ils voient, entendent, vivent tout… mais il faut l’accepter quand on est à Marseille. Les supporters ont le droit de s’exprimer ainsi. »
Pour Beye, la meilleure réponse reste celle donnée sur le terrain.
Une victoire pour apaiser les tensions
Grâce à cette victoire importante, l’OM peut espérer calmer temporairement les critiques.
Le technicien marseillais estime que l’équipe doit continuer sur cette voie pour reconquérir progressivement son public.
« Pour ramener les supporters avec nous, il fallait avoir de la vie, du courage et remporter ce match de la sorte. »
Avec encore neuf journées à disputer, la saison reste ouverte et l’OM vise toujours une place sur le podium.
Balerdi, patron de la défense
Au-delà du résultat, Habib Beye a particulièrement insisté sur la performance de Leonardo Balerdi.
Le défenseur argentin a livré un match très solide et a largement contribué au clean sheet marseillais, une rareté ces dernières semaines.
« Je suis très content de la performance de Leo ce soir. Il a été un patron pour cette défense. »
Une prestation qui confirme la montée en puissance du défenseur dans l’arrière-garde olympienne.
Une première période maîtrisée
Selon Beye, l’OM a réalisé une très bonne première mi-temps avec beaucoup de maîtrise dans le jeu.
Le but inscrit par les Marseillais est d’ailleurs le fruit d’une construction collective particulièrement réussie.
En seconde période, l’équipe a davantage subi mais a su faire preuve de solidarité et de courage pour préserver son avantage.
L’OM veut enchaîner
Pour Habib Beye, cette victoire doit désormais servir de point de départ.
L’objectif est clair : enchaîner les résultats positifs afin de consolider la place de l’OM dans le haut du classement.
Le prochain rendez-vous face à AJ Auxerre sera déjà un test important.
Si Marseille parvient à confirmer, la tension avec les supporters pourrait rapidement retomber.
Mais dans un club aussi passionnel que l’OM, une seule chose compte vraiment : continuer à gagner.
