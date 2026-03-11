ASSE : Boakye vers un nouveau défi XXL ?

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de l’AS Saint-Étienne, un joueur a changé de dimension : Augustine Boakye. Repositionné au cœur du jeu, le Ghanéen réalise une seconde partie de saison convaincante qui pourrait bien lui ouvrir les portes d’un rêve immense : une participation à la Coupe du monde 2026.

À 25 ans, le milieu offensif de l’ASSE n’a encore jamais porté le maillot des Black Stars. Mais ses performances actuelles pourraient rebattre les cartes.

Une métamorphose depuis l’arrivée de Montanier à l’ASSE

La trajectoire d’Augustine Boakye dans le Forez n’a pas été linéaire. Arrivé en juillet 2024, l’ancien joueur du Wolfsberger AC avait connu une première saison perturbée par les blessures et l’irrégularité collective.

Malgré cela, il avait montré des éclairs de talent, notamment en janvier 2025 avec plusieurs buts décisifs.

La saison 2025-2026 marque un véritable tournant. Titulaire lors de 22 des 26 matches de Ligue 2 disputés par les Verts, Boakye affiche désormais 5 buts et 7 passes décisives, faisant de lui l’un des éléments clés de l’animation offensive stéphanoise.

Son repositionnement par Montanier — sur les conseils d’Ilan — a changé la donne. Plus proche du ballon, plus influent dans la construction, il s’épanouit pleinement dans ce rôle qu’il revendiquait déjà.

Un profil rare dans la sélection ghanéenne

La sélection du Ghana dispose d’un vivier offensif impressionnant, avec des joueurs comme Mohammed Kudus, Iñaki Williams ou encore Ernest Nuamah.

En revanche, les profils créatifs au milieu sont moins nombreux. Les Black Stars comptent surtout des milieux à vocation défensive comme Thomas Partey ou Jean-Philippe Gbamin.

Dans ce contexte, la polyvalence et la qualité de passe de Boakye pourraient constituer un atout précieux pour le sélectionneur Otto Addo.

L’ASSE pousse pour une convocation

Conscient de l’enjeu, le club stéphanois n’hésite plus à valoriser son joueur. Après la victoire face au Red Star FC, les réseaux sociaux des Verts ont même adressé un message appuyé à la sélection ghanéenne.

La prochaine trêve internationale pourrait offrir une première réponse. Le Ghana doit affronter l’Autriche puis l’Allemagne, deux matches importants pour préparer la Coupe du monde.

Une fin de saison décisive

Pour Augustine Boakye, les prochaines semaines seront cruciales. Maintenir ce niveau de performance pourrait lui permettre de franchir un cap majeur dans sa carrière.

À l’heure où l’ASSE joue la montée, le milieu offensif joue peut-être bien plus qu’une simple promotion sportive : une place au Mondial.

Dans le Forez, supporters et dirigeants y croient. Et si la renaissance de Boakye sous Montanier devenait l’une des plus belles histoires de la saison stéphanoise ?