Le périlleux déplacement de l’ASSE à Grenoble (samedi, 20h) risque de se faire avec heurts pour les Verts.

La pression monte. À trois jours du déplacement de l’ASSE sur la pelouse de Grenoble, les signaux ne sont pas vraiment au vert pour les Verts. Entre l’incertitude autour de Gautier Larsonneur, la solidité des Isérois à domicile et un arbitre qui rappelle de mauvais souvenirs, le rendez-vous de samedi soir (20h) s’annonce particulièrement délicat.

Larsonneur vers un forfait ?

Premier coup dur pour l’ASSE : la situation de Gautier Larsonneur. Le gardien stéphanois, touché lors du succès face au Red Star (2-0), ne semble toujours pas remis de sa blessure. À ce stade, un forfait pour le déplacement à Grenoble se dessine clairement. Une absence qui serait forcément préjudiciable pour les hommes de Philippe Montanier, tant l’ancien Brestois est un élément clé de la stabilité défensive stéphanoise.

Grenoble solide dans son antre

Et comme si cela ne suffisait pas, les Verts devront se méfier d’une équipe de Grenoble loin d’être simple à manœuvrer dans son stade des Alpes. Si le GF38 ne brille pas particulièrement à l’extérieur, la formation de Franck Rizzetto présente un visage beaucoup plus solide à domicile. Les Isérois occupent actuellement une correcte 10e place dans le classement des équipes à la maison.

Surtout, Grenoble fait partie des équipes les plus difficiles à battre chez elles en Ligue 2. Avec Troyes, Le Mans, Reims, Rodez et Annecy, le club isérois fait partie des formations ayant perdu le moins de matches à domicile cette saison (2), soit un de moins que l’ASSE. Seules deux équipes sont parvenues à s’imposer au stade des Alpes : Annecy et le Red Star. Particularité notable, Grenoble est également l’équipe de Ligue 2 qui a concédé le plus de matches nuls dans son antre, avec déjà sept partages des points.

Un arbitre qui rappelle deux mauvais souvenirs

Autre élément qui n’est pas passé inaperçu du côté stéphanois : la désignation de l’arbitre. C’est Ruddy Buquet qui sera au sifflet samedi soir. Si son bilan global reste plutôt favorable à l’ASSE, cette désignation ne laisse pas que de bons souvenirs aux supporters des Verts. L’arbitre amiénois de 49 ans dirigera l’ASSE pour la 36e fois de sa carrière, mais ce sera une première en Ligue 2.

Et les deux dernières rencontres arbitrées par Buquet avec Saint-Étienne remontent au printemps 2022… avec des souvenirs très douloureux. À l’époque, les joueurs de Pascal Dupraz avaient sombré avec deux lourdes défaites : 6-2 à Lorient puis 4-2 à Nice. Autant dire que pour l’ASSE, ce déplacement à Grenoble s’annonce déjà sous haute tension.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2