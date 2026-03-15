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FRANCE

PSG : tensions en coulisses, Marquinhos joue les pompiers avant Chelsea !

Par Laurent Hess - 15 Mar 2026, 10:20
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Le calme apparent autour du Paris Saint-Germain cache une réalité plus complexe. Alors que le club de la capitale profite d’un week-end sans match pour préparer son rendez-vous européen face à Chelsea, plusieurs révélations de la presse française évoquent des tensions internes dans le vestiaire parisien.

Malgré une avance confortable après le succès spectaculaire de l’aller (5-2), l’ambiance ne serait pas totalement sereine du côté du Parc des Princes. Entre résultats irréguliers en championnat et débats sur le leadership, le champion d’Europe traverse une période délicate en coulisses.

Des résultats en dents de scie qui fragilisent le groupe

Sur le terrain, le PSG n’a pas toujours affiché la maîtrise attendue ces dernières semaines. Les défaites contre Rennes (3-1) ou encore l’AS Monaco (3-1) ont mis en lumière des fragilités défensives et un manque d’inspiration offensive par moments.

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Ces performances ont nourri les interrogations sur la dynamique collective. Selon L’Equipe, certaines discussions animées auraient eu lieu dans le vestiaire, notamment autour de l’investissement et du rôle de certains cadres.

Dans ce contexte, les déclarations passées d’Ousmane Dembélé, qui avait évoqué l’importance du pressing collectif et de l’implication de tous, auraient accentué les lignes de fracture. Des divergences d’opinion existeraient, même si la situation reste sous contrôle.

Marquinhos, le leader qui tente de maintenir l’équilibre

Au milieu de ces remous, un homme ressort comme le principal facteur d’unité : Marquinhos. Le capitaine brésilien, figure historique du club, jouerait un rôle clé pour maintenir la cohésion du groupe.

Selon les éléments révélés, le vestiaire parisien resterait globalement soudé, mais certains leaders naturels ne feraient pas totalement l’unanimité. Dans ce contexte, la présence et l’expérience du défenseur central seraient essentielles pour éviter que les tensions ne prennent trop d’ampleur.

Des joueurs comme Vitinha partageraient d’ailleurs certaines analyses internes, notamment sur la nécessité d’un engagement collectif constant pour viser les objectifs élevés du club.

Un test grandeur nature face à Chelsea

Le déplacement européen à venir pourrait servir de révélateur. Avec un calendrier chargé et une pression constante liée aux ambitions du PSG, chaque match devient un test mental autant que sportif.

Luis Enrique sait que la gestion du vestiaire sera déterminante pour poursuivre une saison qui peut encore devenir historique. Une qualification en Ligue des champions viendrait sans doute apaiser les esprits et renforcer la confiance du groupe.

Mais à l’inverse, une contre-performance pourrait raviver les débats internes. Le PSG avance donc sur une ligne de crête, entre ambition européenne et nécessité de préserver l’équilibre humain dans un effectif riche en talents… et en caractères.

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