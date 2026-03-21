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FRANCE

PSG Mercato : Dembélé vendu à cause de Mbappé ?

Par Fabien Chorlet - 21 Mar 2026, 09:52
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Ousmane Dembélé
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Face à des discussions compliquées pour prolonger son contrat, Ousmane Dembélé pourrait être vendu l’été prochain par le PSG.

Que ce soit dans le sens des arrivées que dans le sens des départs, il devrait y avoir du mouvement du côté du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Toujours très bien informé sur l’actualité du club de la capitale, le compte X @PSGInside_Actu a fait un gros point sur les possibles départs de l’été prochain.

Dembélé, un départ pour éviter un scénario à la Mbappé ?

D’après le suiveur du PSG, deux joueurs seraient quasiment assurés de quitter le club : Lucas Hernandez et Lucas Beraldo. L’entraîneur parisien, Luis Enrique, voudrait un autre joueur que l’international français au poste de latéral gauche.

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Quant à Lucas Chevalier, relégué au rôle de doublure derrière Matvey Safonov, il se dirigerait vers un départ, l’ancien gardien du LOSC ne souhaitant pas rester numéro 2. Kang-In Lee et Gonçalo Ramos auraient, eux aussi, des envies d’ailleurs.

Enfin, le compte X @PSGInside_Actu estime que quatre autre joueurs pourraient quitter Paris l’été prochain en cas de bonne offre. Il s’agit d’Ousmane Dembélé, Marquinhos, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Concernant le Ballon d’Or 2025, le PSG voudrait un scénario similaire à celui vécu avec Kylian Mbappé et envisagerait de le vendre s’il ne prolonger, afin de ne pas le voir partir libre en 2027.

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