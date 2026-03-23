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Stade Rennais : Haise fulmine après Metz, sa prochaine victime est désignée !

Par William Tertrin - 23 Mar 2026, 09:00
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Le Stade Rennais n’a pas réussi à offrir un cadeau à ses supporters pour son 125e anniversaire. Dimanche, lors de la 27e journée de Ligue 1, les Rouge et Noir ont concédé un match nul face au FC Metz (0-0), actuel dernier du championnat.

L’entraîneur rennais, Franck Haise, a exprimé sa déception en conférence de presse, dans des propos rapportés par Ouest-France :

« C’est de la déception qui prédomine, évidemment. Parce qu’il y avait largement la place, même dans la configuration du match, de gagner. Quand on joue un adversaire très regroupé, très compact, il faut marquer. On a eu des occasions, malgré tout, même si on aurait pu s’en créer plus. »

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Des occasions mais pas de concrétisation

Les Rennais ont peiné à convertir leurs opportunités, et l’efficacité offensive a fait défaut. Franck Haise a reconnu que ce manque de spontanéité avait coûté des points précieux :

« Je prends ma part, parce que je leur avais dit que dans ces matches-là, l’impatience de vouloir gagner vite n’est pas bonne. Alors que peut-être, à certains moments, il aurait pu y avoir un peu plus de spontanéité. »

Deux points à récupérer

Malgré ce résultat frustrant, le technicien reste confiant pour la suite, et a même désigné sa prochaine victime : à savoir Brest !

« C’est évidemment deux points qu’on attendait. Je pense qu’on les méritait, mais on ne les a pas eus. Il va falloir les récupérer, c’est sûr, d’une manière ou d’une autre. À commencer par le match dans 15 jours contre Brest, le derby breton. »

Franck Haise a également souligné la stratégie défensive de Metz :

« Metz venait de prendre quatre buts chez lui contre Toulouse, ils avaient besoin de se rassurer, donc je me doutais qu’ils n’allaient pas venir ici en s’ouvrant. Il fallait le faire intelligemment, et dans l’intelligence, il y a le temps, les bons positionnements, le jeu qu’il faut, la justesse par moments. Et il nous en a manqué un peu à plusieurs endroits. »

Prochain rendez-vous : le derby breton

Le Stade Rennais devra rapidement rebondir et montrer plus d’efficacité offensive pour le prochain choc de Ligue 1 face au Stade Brestois. Les supporters espèrent que les Rouge et Noir offriront cette fois-ci un véritable spectacle pour continuer à célébrer l’histoire du club.

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