Ligue 1 : le Stade Rennais cale contre le FC Metz et fait une très mauvaise opération

Le Stade Rennais a connu une désillusion ce dimanche au Roazhon Park en concédant un match nul face au FC Metz (0-0), une rencontre qui marquait les 125 ans du club. Après une défaite contre le LOSC Lille (1-2) la semaine précédente, Rennes n’a pas réussi à retrouver le chemin de la victoire et voit ses espoirs dans la course à l’Europe ralentis.

Une première période dominée mais stérile

Malgré une domination nette en première période avec 70 % de possession et 11 tirs contre 2 pour Metz, les Rennais ont buté sur la défense solide des visiteurs et sur un gardien Pape Sy en état de grâce. Ludovic Blas a frôlé l’ouverture du score avec une frappe sur la barre (62e), tandis que Mousa Al-Tamari a manqué de précision sur son tir (68e). L’entrée de Breel Embolo en seconde période n’a pas suffi à débloquer la situation.

Pape Sy, le héros messin

Le gardien sénégalais Pape Sy, préféré à Jonathan Fischer pour ce match, a été l’un des grands artisans du point décroché par Metz. Avec sept arrêts en première période, il a neutralisé les tentatives de Valentin Rongier, Arnaud Nordin et Sebastian Szymanski, préservant ainsi le 0-0. Rouault pensait néanmoins marquer en fin de match, mais son but était finalement refusé pour hors-jeu.

Un point amer pour Rennes

Ce nul prive Rennes de se rapprocher de ses concurrents européens et laisse Monaco, vainqueur de Lyon (2-1) plus tôt dans la journée, prendre une longueur d’avance. Le LOSC a également gagné au Vélodrome contre l’OM, ce qui place Rennes à la 7e position. La rencontre, marquée par la présence de nombreux anciens joueurs du club comme Gourcuff, Nonda, Wiltord ou Lama, restera un moment chargé d’émotion, mais la frustration des supporters rennais domine après ce résultat manqué.