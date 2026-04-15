OM, ASSE, RC Lens, FC Nantes, PSG : l’IA dévoile son Top 5 des meilleures ambiances de France

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Quels sont les stades où l’ambiance fait vraiment la différence en France ? Entre Marseille, Lens, Saint-Étienne, Nantes, Paris ou encore Lyon, ChatGPT a tranché et livre son Top 5 des meilleures ambiances de France.

En mars dernier, Pierre Sage a donné son Top 4 des meilleurs ambiances de France au micro de Ligue 1+. L’actuel entraîneur du RC Lens a cité le public lensois, l’Olympique de Marseille, l’AS Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain parmi les références hexagonales. « L’ambiance à Lens ? Elle est je pense dans le Top 3 français. Marseille est vraiment quelque chose de particulier. Ensuite il y a un club qui joue en vert dans la région Rhône-Alpes où l’ambiance est aussi vraiment particulière. Et je vous avoue que maintenant, le Parc des Princes entre aussi dans la danse pour moi. Parmi ces quatre publics-là, Lens est dans les trois premiers et je pense qu’ils ne sont pas troisièmes et pas seconds », a assuré Pierre Sage. Un classement qui interpelle puisque le coach artésien n’a pas mentionné l’ambiance de son ancien club, l’Olympique Lyonnais, parmi les toutes meilleures de France.

Après ce Top 4 établi par Pierre Sage, nous avons demandé à ChatGPT d’établir son propre Top 5 des meilleures ambiances de France. Voici son verdict.

1. Stade Vélodrome (Olympique de Marseille)

Impossible de parler d’ambiance sans évoquer Marseille. Le Vélodrome est régulièrement classé numéro 1 grâce à son intensité sonore et ses virages mythiques. Selon L’Équipe, c’est la seule enceinte ayant obtenu la note maximale pour l’ambiance lors d’un classement récent.

La proximité entre le public et le terrain, combinée à une culture ultra très présente, transforme certains matchs en véritable volcan. Les grands rendez-vous européens donnent souvent lieu à des tifos spectaculaires visibles dans toute l’Europe.

2. Stade Bollaert-Delelis (RC Lens)

À Lens, toute une ville vit pour son club. Même lors de saisons compliquées, le stade affiche régulièrement complet, preuve de l’attachement local au RC Lens.

Le moment où tout le stade chante Les Corons reste l’un des instants les plus marquants du football français. L’ambiance y est réputée constante, peu importe le scénario du match.

3. Stade Geoffroy-Guichard (AS Saint-Étienne)

Surnommé “Le Chaudron”, Geoffroy-Guichard est une référence historique du football français. La ferveur stéphanoise ne faiblit pas malgré les périodes sportives plus délicates.

Les deux kops de l’ASSE font partie des plus actifs du pays et proposent régulièrement des animations impressionnantes lors des grandes affiches, notamment dans les derbys.

4. La Beaujoire (FC Nantes)

Portée par la Tribune Loire, la Beaujoire s’est imposée ces dernières saisons comme l’une des places fortes de l’ambiance en France. Le public nantais se distingue par sa créativité et sa fidélité, même lors des saisons plus compliquées.

Certains classements récents placent même le FC Nantes sur le podium des meilleures ambiances du pays, preuve de l’engouement constant autour du club.

5. La Meinau (RC Strasbourg)

Souvent citée parmi les meilleures ambiances de Ligue 1, la Meinau séduit par son atmosphère compacte et très intense. Le kop strasbourgeois pousse constamment son équipe, créant une pression importante pour les adversaires.

L’attachement du public au club alsacien permet de maintenir une ambiance bouillante, même face à des adversaires moins prestigieux.