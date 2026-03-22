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FRANCE

RC Lens : Sage préfère l’ASSE, l’OM et le PSG à l’OL, les Gones en furie totale !  

Par Bastien Aubert - 22 Mar 2026, 14:30
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Pierre Sage (RC Lens)
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L’entraîneur du RC Lens Pierre Sage a fait parler en classant les ambiances de Ligue 1. Et pour l’OL, l’absence du Groupama Stadium dans son top 4 ne passe pas.

La sincérité de Pierre Sage est désarmante. Invité par Ligue 1+ à établir son « top 4 des ambiances françaises », l’entraîneur du RC Lens a répondu sans détour : « Saint-Étienne, Marseille, Lens et Paris », en précisant que ce n’était pas un classement hiérarchique. Une sortie qui a immédiatement fait réagir les supporters lyonnais, surpris de voir le Groupama Stadium absent de sa liste.

Cette prise de position a encore plus de poids lorsque l’on se rappelle que Sage connaît l’OL de l’intérieur. Passé par le centre de formation avant de diriger l’équipe première entre fin 2023 et janvier 2025, il a vécu les hauts et les bas du club rhodanien. Son absence du classement des stades les plus bouillants de France peut donc être perçue comme un tacle feutré, ou simplement le constat lucide d’un entraîneur conscient des difficultés vécues par l’OL ces dernières années.

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« Saint-Étienne, Marseille, Lens et Paris »

Il faut dire que depuis son arrivée au RC Lens, Sage ne tarit pas d’éloges sur la ferveur artésienne. Il décrit Bollaert-Delelis comme une enceinte dégageant « une énergie unique » et confie avoir été « très agréablement surpris par la ferveur autour du stade ». Dans un entretien à La Voix des Sports, il a même affirmé que son « cœur bat à 100 % pour le RC Lens », prouvant qu’il s’est déjà attaché à son nouveau club et à son public passionné.

Le message est clair : pour Pierre Sage, l’ambiance d’un stade peut faire la différence, et le RC Lens, avec son public vibrant, se place désormais parmi les références en France. L’OL devra prendre ce constat avec philosophie… ou peut-être comme un défi à relever.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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