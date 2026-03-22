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FRANCE

OM – LOSC : un grand retour dans le onze d’Habib Beye 

Par Bastien Aubert - 22 Mar 2026, 07:16
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L’ancien capitaine de l’OM Leonardo Balerdi devrait reprendre une place de titulaire pour la réception du LOSC à l’Orange Vélodrome (17h15).

Un retour qui ne passe pas inaperçu. À quelques heures du choc entre l’OM et le LOSC (17h15), L’Équipe révèle un choix fort signé Habib Beye : Leonardo Balerdi devrait retrouver une place de titulaire en défense centrale.

Balerdi de retour avec Pavard ?

Ancien capitaine de l’OM, l’Argentin s’apprête à faire son grand retour dans le onze de départ, une décision loin d’être anodine. Il viendrait remplacer CJ Egan-Riley, plutôt solide lors de la courte victoire face à l’AJ Auxerre (1-0) il y a une semaine. Mais ce n’est pas tout. Comme à Toulouse (1-0), Balerdi devrait être associé à Benjamin Pavard dans l’axe, un duo qui promet à la fois expérience et impact. 

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Medina garde la confiance de Beye 

Sur le côté gauche, Facundo Medina devrait enchaîner, prenant la place d’Emerson Palmieri. Un seul changement, mais un message clair. Après le succès face à Auxerre, Habib Beye mise sur la continuité… tout en réinstallant un leader défensif. Dans un Orange Vélodrome qui s’annonce bouillant, ce choix pourrait peser lourd face à un LOSC toujours dangereux. L’OM avance avec ses certitudes… et le retour d’un patron.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

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