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L’ancien capitaine de l’OM Leonardo Balerdi devrait reprendre une place de titulaire pour la réception du LOSC à l’Orange Vélodrome (17h15).

Un retour qui ne passe pas inaperçu. À quelques heures du choc entre l’OM et le LOSC (17h15), L’Équipe révèle un choix fort signé Habib Beye : Leonardo Balerdi devrait retrouver une place de titulaire en défense centrale.

Balerdi de retour avec Pavard ?

Ancien capitaine de l’OM, l’Argentin s’apprête à faire son grand retour dans le onze de départ, une décision loin d’être anodine. Il viendrait remplacer CJ Egan-Riley, plutôt solide lors de la courte victoire face à l’AJ Auxerre (1-0) il y a une semaine. Mais ce n’est pas tout. Comme à Toulouse (1-0), Balerdi devrait être associé à Benjamin Pavard dans l’axe, un duo qui promet à la fois expérience et impact.

Medina garde la confiance de Beye

Sur le côté gauche, Facundo Medina devrait enchaîner, prenant la place d’Emerson Palmieri. Un seul changement, mais un message clair. Après le succès face à Auxerre, Habib Beye mise sur la continuité… tout en réinstallant un leader défensif. Dans un Orange Vélodrome qui s’annonce bouillant, ce choix pourrait peser lourd face à un LOSC toujours dangereux. L’OM avance avec ses certitudes… et le retour d’un patron.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France