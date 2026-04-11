ChatGPT a livré sa projection des 10 prochains champions de France.

Alors que le Paris Saint-Germain et le RC Lens luttent actuellement pour le titre champion de France 2025-2026, nous avons demandé à ChatGPT qui remportera la Ligue 1 lors des 10 prochaines saisons. Voici sa réponse.

Six titres pour le PSG, un titre pour l’OM, l’OL l’AS Monaco et le LOSC

Saison 2025‑26 : PSG

Saison 2026‑27 : OM

Saison 2027‑28 : PSG

Saison 2028‑29 : AS Monaco

Saison 2029‑30 : PSG

Saison 2030‑31 : OL

Saison 2031‑32 : PSG

Saison 2032‑33 : PSG

Saison 2033‑34 : LOSC

Saison 2034‑35 : PSG

Les 10 prochains champions de France, selon ces projections, sont principalement dominés par le Paris Saint‑Germain, car le club bénéficie d’un effectif exceptionnel, d’une puissance financière considérable et d’une expérience récente de la victoire en Ligue 1 qui lui permet de maintenir un niveau constant. Toutefois, certains clubs comme l’Olympique de Marseille, l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais ou le LOSC apparaissent ponctuellement dans cette liste, car ils peuvent créer des dynamiques compétitives lorsqu’ils réussissent à aligner une équipe solide, un bon management et des performances régulières sur la saison.

Ces prévisions reposent sur des analyses des performances passées, des tendances actuelles et des capacités financières et sportives des clubs, tout en tenant compte du fait que le football reste imprévisible et que des surprises sont toujours possibles. En combinant ces facteurs, on obtient une projection où le PSG domine largement, mais où les challengers parviennent parfois à s’imposer, reflétant à la fois la continuité et la possible variété du championnat à venir.

ChatGPT ne voit donc pas le RC Lens, surprenant deuxième de Ligue 1 cette saison, ni l’AS Saint-Étienne, qui pourrait remonter dans l’élite la saison prochaine, redevenir champion de France d’ici l’horizon 2035.