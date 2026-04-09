La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Révélation de la saison, Kevin Pedro (20 ans) affole l’Europe mais les dirigeants de l’ASSE ont fermé la porte o double tour avant le mercato.

Kévin Pedro s’impose à l’ASSE comme l’un des talents les plus prometteurs de Ligue 2. Ses performances régulières et sa maturité surprenante pour son âge (20 ans) ont fait déplacer des recruteurs venus de Liga, de Bundesliga, de Premier League et même de clubs français comme le Stade Rennais ou le LOSC. Même les équipes comme la Real Sociedad, le RC Strasbourg, le Bayer Leverkusen, Everton et Bournemouth auraient dépêché des émissaires pour le suivre.

Pedro n’est pas à vendre

Malgré cette pression venue de toute l’Europe, Kilmer Sports Ventures a fixé une ligne rouge. Selon l’entourage du dossier cité par Jeunes Footeux, Pedro n’est pas à vendre, sauf proposition jugée « totalement démesurée ». Une position ferme qui confirme la volonté de l’ASSE de protéger ses jeunes talents et de ne pas céder à la pression médiatique ou financière, comme But! L’avait révélé le 11 mars dernier. Cette décision s’inscrit dans une logique de long terme définie par le propriétaire du club : sécuriser les jeunes à fort potentiel, les faire progresser et les valoriser au sein de l’équipe avant d’envisager tout départ. Pedro, sous contrat jusqu’en 2030, reste donc une pièce maîtresse du projet sportif stéphanois.

Toute l’Europe est intéressée

L’ASSE entend également envoyer un message clair aux clubs intéressés : la priorité est le développement du joueur sur le terrain, pas la spéculation financière. Même si des offres de clubs prestigieux pourraient être alléchantes, le club entend maintenir sa ligne de conduite et ne cèdera pas à la tentation d’un transfert prématuré. Avec ses qualités techniques, sa vision du jeu et sa capacité à évoluer sous pression, Kévin Pedro devrait continuer de briller et devenir un pilier de l’équipe stéphanoise. Pour l’instant, les clubs intéressés devront donc patienter et admirer son potentiel à distance.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2