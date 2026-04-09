ASSE : Montanier met les choses au clair sur Larsonneur et le capitanat, Le Cardinal réagit

Présent en conférence de presse à deux jours de la réception de Dunkerque (20h), Philippe Montanier a donné des nouvelles du groupe de l’ASSE et annoncé que Gautier Larsonneur retrouverait sa place ainsi que le brassard de capitaine. Ce à quoi a réagi Julien Le Cardinal…

Cascade de bonnes nouvelles du côté de l’ASSE. Présent en conférence de presse, ce jeudi, Philippe Montanier a affiché un discours résolument optimiste à l’approche de la réception de Dunkerque (samedi, 20h). « Ça va de mieux en mieux pour tout le monde, l’infirmerie se vide ! », a-t-il lancé, soulagé.

Larsonneur va retrouver son brassard

La principale annonce concerne Gautier Larsonneur. Le gardien de l’ASSE est désormais apte et sera titulaire face à USL Dunkerque. Montanier l’a annoncé : « Gautier sera titulaire. C’est notre gardien numéro 1 et il a fait une très bonne semaine d’entraînement. Brice Maubleu a joué à Nancy parce qu’il y avait une dynamique et que Gautier n’était pas à 100%. Il était sur le banc parce que son rôle de capitaine est important. Je tenais à ce qu’il soit présent. C’était aussi une garantie en cas de pépin avec Brice. »

Le Cardinal ne se sentait pas légitime

Egalement présent en conférence de presse, Julien Le Cardinal a été informé par les journalistes que Larsonneur récupérerait son brassard samedi. Ce qui ne lui a posé aucun souci… « Les choses étaient claires : j’ai été nommé capitaine par intérim parce que Gautier était blessé. Gautier joue très bien son rôle. Moi, je ne me sentais pas trop légitime pour porter le brassard parce que je venais à peine d’arriver. Cela ne faisait qu’un mois que j’étais là, des joueurs étaient là depuis bien plus longtemps. Mais le coach a tranché et puis voilà… Pour autant je n’ai rien changé à mes habitudes. Je suis quelqu’un qui aime parler sur le terrain. C’est dans mon caractère. Porter le brassard, c’était une belle marque de confiance. J’étais content. Et puis dans un club comme Saint-Etienne, il y a aussi toujours le côté symbolique. »