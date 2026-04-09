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Atlético – FC Barcelone : casse-tête en vue pour Simeone, Lamine Yamal lance déjà la remontada !

Par Laurent Hess - 9 Avr 2026, 20:00
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Battu 2-0 au match aller par l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone est dos au mur avant le retour au Metropolitano. Mais malgré cette lourde défaite à domicile, tout est loin d’être terminé pour les Catalans, comme l’estime Lamine Yamal…

Simeone face à un casse-tête inattendu

Du côté de l’Atlético de Madrid, la victoire au Camp Nou aurait dû apporter sérénité et confiance. Pourtant, en coulisses, la situation est bien plus complexe pour Diego Simeone.

Le technicien argentin doit composer avec une défense centrale décimée. La blessure de Dávid Hancko, touché à la cheville, et la suspension de Marc Pubill obligent le staff à revoir totalement ses plans. Des solutions existent avec Robin Le Normand, Clément Lenglet ou encore José María Giménez, mais aucune ne garantit une solidité totale face à l’attaque barcelonaise.

Autre dilemme majeur : le poste de gardien. Le retour de Jan Oblak, longtemps absent, intervient au moment où Juan Musso enchaîne les performances solides. Un choix cornélien qui pourrait peser lourd dans l’issue de cette double confrontation.

Lamine Yamal rallume la flamme

Côté catalan, la déception était immense après la défaite. Mais rapidement, un message a redonné espoir aux supporters. Le jeune prodige Lamine Yamal a pris la parole sur les réseaux sociaux pour lancer un appel clair : le Barça n’a pas dit son dernier mot. « Ce n’est pas fini, Culers. On va tout donner lors du match retour. Tous ensemble, toujours», a-t-il posté sur son compte Instagram.

Ce message, simple mais puissant, a immédiatement enflammé les fans. Et pour cause : malgré le score, le FC Barcelone possède les armes pour renverser la situation. Avec une attaque capable d’emballer n’importe quel match, les Blaugranas savent qu’un exploit est encore possible.

Dans l’histoire de la Ligue des Champions de l’UEFA, les remontadas ont souvent marqué les esprits. Et au sein du club catalan, ce mot n’est jamais anodin.

Un retour sous très haute tension

Le match retour s’annonce donc explosif. L’Atlético devra gérer son avantage sans se désorganiser, tandis que le Barça devra prendre tous les risques. Une opposition de styles qui promet un spectacle intense.

Entre incertitudes tactiques, pression mentale et espoir de remontée, tous les ingrédients sont réunis pour une soirée européenne mémorable. Et si tout semblait sourire aux hommes de Simeone après l’aller, une chose est certaine : rien n’est encore joué.

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