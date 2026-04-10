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FRANCE

RC Lens : le groupe pour affronter Rouen, avec un retour mais une absence de plus

Par William Tertrin - 10 Avr 2026, 19:14
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Pierre Sage (RC Lens)

Le groupe du RC Lens pour le match amical face au FC Rouen.

Ce samedi à 14h, le RC Lens reçoit le FC Rouen, 3e de National, pour le match amical organisé suite au report de la rencontre face au PSG. Un match organisé en collaboration avec Reporters sans frontières afin d’appeler à la libération de Christophe Gleizes, journaliste français détenu en Algérie depuis juin 2025 pour avoir simplement exercé sa profession.

Le groupe lensois vient juste d’être dévoilé, et Pierre Sage a convoqué 23 joueurs. Baidoo et Aguilar sont toujours absents, tout comme Gurtner, Gradit et Antonio. En attaque, Édouard manque à l’appel, mais le club a rassuré en précisant qu’il était mis au repos. À noter également le retour de Masuaku.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Delplace, Risser – Celik, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Masuaku, Lenne – Bulatovic, Sangaré, Sylla, Haidara, Bermont, Thomasson, Garnier – Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Sima, Saïd, Fofana.

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