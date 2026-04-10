ASSE : réunion au sommet prévue avant le match contre Dunkerque !

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Ce samedi, l’avenir des groupes ultras de l’ASSE va se jouer en coulisses. Quelques heures après la manifestation « Le Chaudron ne se dissout pas – Acte 2 », une réunion stratégique est prévue au stade Geoffroy-Guichard entre supporters, dirigeants et élus. Un moment clé dans un dossier devenu hautement politique.

Une réunion au sommet après la mobilisation

Après le cortège prévu à 16 h 30 dans les rues de Saint-Étienne et juste avant le rendez-vous contre Dunkerque, des représentants des Magic Fans et des Green Angels seront reçus directement au cœur du Chaudron, selon EVECT.

Autour de la table, tous les acteurs majeurs du club seront présents : Ivan Gazidis, Jaeson Rosenfeld, Huss Fahmy, Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem

Les élus locaux seront également mobilisés, notamment le maire Régis Juanico, le député Pierrick Courbon et le sénateur Pierre-Jean Rochette.

Un front commun face à la menace de dissolution

Cette rencontre dépasse largement le cadre d’un simple échange. Elle vise à afficher une unité totale entre le club, ses supporters et les représentants politiques.

Car l’enjeu est majeur : les Magic Fans et les Green Angels sont une nouvelle fois menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur. Déjà visés l’an dernier, ils doivent comparaître devant une commission nationale le 13 avril.

Dans ce contexte, Saint-Étienne tente de faire bloc pour peser dans les discussions à venir.

Préparer l’échéance décisive de lundi

L’objectif principal de cette réunion est clair : préparer l’audition devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives.

Cette instance, qui examinera le dossier dès lundi, peut recommander — ou non — la dissolution des deux groupes ultras.

Les élus locaux ont déjà exprimé leur opposition à cette mesure, qu’ils jugent inefficace et contre-productive, craignant notamment qu’elle ne fragilise le dialogue avec les supporters.

Le Chaudron au cœur du combat

À Saint-Étienne, les ultras ne sont pas un simple élément du décor. Les Magic Fans (kop nord) et les Green Angels (kop sud) structurent et animent les tribunes depuis plus de 30 ans.

Leur possible disparition représenterait un tournant majeur pour l’identité du club.

C’est tout le sens de cette réunion : défendre bien plus que deux groupes, mais une culture du football profondément ancrée dans la ville.

Un week-end sous tension

Entre mobilisation populaire, réunion stratégique et match importantissime dans la course à la montée en Ligue 1, le week-end s’annonce déterminant pour l’ASSE.

Dans le Chaudron, le match ne se joue pas seulement sur la pelouse. Il se joue aussi en coulisses — et pourrait décider de l’avenir du supportérisme stéphanois.