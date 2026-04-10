PSG Mercato : un crack parisien sur le départ, le Real Madrid pourrait tout accélérer

Un nouveau crack du PSG pourrait quitter la capitale cet été… avec l’intervention indirecte du Real Madrid.

Toujours très attentif aux jeunes talents du football français, l’AS Monaco pourrait une nouvelle fois frapper un grand coup sur le marché des centres de formation. Le club de la Principauté s’intéresse de près à Aymen Assab, milieu de terrain prometteur du PSG âgé de 17 ans.

Un profil déjà très suivi au PSG

Considéré comme l’un des éléments majeurs des U19 parisiens, Aymen Assab s’est distingué ces derniers mois par ses performances régulières, notamment en Youth League. Milieu technique, capable d’évoluer dans différents rôles au cœur du jeu, il fait partie des jeunes sur lesquels le PSG fonde de réels espoirs.

Le joueur, né en 2008, arrive à un moment clé de sa jeune carrière : il est en fin de contrat aspirant avec le club parisien, qui lui a proposé un contrat stagiaire il y a quelques semaines. Les discussions sont toujours en cours, mais aucune décision définitive n’a encore été prise.

Monaco, habitué à recruter chez les jeunes du PSG

Selon des informations de L’Équipe, l’AS Monaco suit attentivement la situation et espère convaincre le joueur de rejoindre son projet. Le club monégasque, réputé pour son travail de formation et sa capacité à intégrer les jeunes au haut niveau, n’en est pas à son premier coup du genre.

En 2023 déjà, Monaco avait recruté Romaric Etonde, également issu du centre de formation parisien. Une stratégie assumée : cibler des profils en développement dans les grands clubs français, souvent en quête de temps de jeu et de perspectives plus rapides vers le monde professionnel.

Un match face au Real Madrid comme vitrine

Aymen Assab s’est aussi illustré récemment en Youth League, où le PSG s’est hissé jusqu’en demi-finale. Une exposition européenne qui attire logiquement les recruteurs, d’autant que les prochaines semaines seront décisives pour son avenir.

Le jeune milieu pourrait notamment être observé lors du choc face au Real Madrid prévu le 17 avril à 18h45, une rencontre qui s’annonce comme une nouvelle vitrine pour les talents parisiens.

Un dossier ouvert et stratégique

Si le PSG souhaite conserver son joueur et lui offrir une trajectoire interne, l’intérêt de Monaco pourrait accélérer les discussions. Le club de la capitale reste néanmoins habitué à ce type de concurrence sur ses jeunes générations.

D’autres joueurs nés en 2008 et en fin de contrat aspirant seraient également surveillés par des clubs européens, preuve d’une bataille grandissante autour des talents issus du centre parisien.