PSG Mercato : trois départs attendus, dont un vers la Ligue 1 plutôt qu’au FC Barcelone ?

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Gambardella et toujours en lice en Youth League, la génération 2008 du PSG vit une fin de saison aussi excitante que décisive. Mais en coulisses, l’avenir de ces jeunes talents s’écrit déjà loin de Paris pour certains, comme le rapporte L’Équipe.

Une génération dorée… mais courtisée de toutes parts

Considérée comme l’une des promotions les plus prometteuses du centre de formation parisien, cette génération attire logiquement l’attention de nombreux clubs européens. Plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat aspirant en juin 2026, un moment charnière dans leur jeune carrière.

Le PSG a tenté d’anticiper en proposant des contrats professionnels à plusieurs éléments, mais la concurrence étrangère est féroce, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas.

Mathis Jangeal vers un départ quasi acté

Parmi les dossiers les plus chauds, celui de Mathis Jangeal symbolise parfaitement la situation.

Milieu offensif polyvalent, reconnu pour sa qualité technique et sa créativité, le joueur de 17 ans a déjà goûté au monde professionnel cette saison avec le PSG. Le club lui a transmis une offre de contrat pro, mais celle-ci ne devrait pas suffire.

Courtisé par plusieurs clubs allemands et espagnol, Jangeal semble désormais se diriger vers un départ à l’étranger. Sa performance remarquée en Coupe Gambardella, notamment lors du quart de finale à Caen, n’a fait qu’accentuer l’intérêt autour de lui. Un choix rapide est attendu dans les prochaines semaines.

Adam Ayari dans le viseur de l’Ajax

Autre talent majeur de cette génération : Adam Ayari. L’ailier de 18 ans réalise une deuxième partie de saison très aboutie, confirmant son statut de leader offensif chez les U19. Déjà auteur de statistiques solides en Youth League, il attire désormais l’attention de l’Ajax Amsterdam.

Le club néerlandais envisage de lui proposer un contrat professionnel, fidèle à sa stratégie de recrutement de jeunes talents à fort potentiel.

Mbemba vers la Ligue 1 ?

Le mouvement ne concerne pas que les joueurs offensifs. Le défenseur central Emmanuel Mbemba dispose déjà d’une offre concrète du Paris FC en Ligue 1, tandis que des clubs comme le Bayern Munich ou le Bayer Leverkusen suivent également certains profils de près. Le FC Barcelone a également été cité parmi les prétendants.

Résultat : très peu de joueurs de cette génération devraient finalement signer professionnel au PSG.

Un tournant stratégique pour le PSG

Cette situation illustre une problématique récurrente du club parisien : retenir ses jeunes talents face à l’attractivité des projets étrangers.

Malgré un vivier exceptionnel, la concurrence interne et le manque de perspectives immédiates en équipe première poussent certains à tenter leur chance ailleurs.

Pour le PSG, l’enjeu est double : briller sportivement… tout en limitant l’hémorragie. Car cette génération 2008 pourrait bien marquer un tournant dans la politique de formation du club