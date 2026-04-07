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FRANCE

PSG Mercato : un joueur totalement inattendu fricote avec le FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert - 7 Avr 2026, 21:15
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Luis Enrique (PSG)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Un défenseur du PSG de 18 ans se laisse ouvertement draguer par le FC Barcelone en vue du prochain mercato estival.

L’avenir d’Emmanuel Mbemba au PSG est soudainement incertain. Le jeune défenseur central, considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du centre de formation, a refusé la première proposition de prolongation de la direction parisienne.

Selon SPORT, les agents de Mbemba auraient rapidement frappé à la porte du FC Barcelone, proposant un transfert qui pourrait bouleverser la défense du PSG pour les années à venir. À seulement 18 ans, le jeune défenseur cumule déjà de solides performances avec les équipes de jeunes et a montré un potentiel qui attire l’attention des clubs européens.

Mbemba se laisse courtiser par le Barça 

Le FC Barcelone, connu pour sa politique de recrutement de jeunes talents, pourrait offrir à Mbemba un environnement où la progression et la rotation des jeunes joueurs sont valorisées, donnant ainsi à l’international junior la possibilité de s’imposer plus rapidement qu’au PSG. Pour Paris, cette situation est un signal d’alerte majeur

Les joyaux de son centre de formation sont courtisés, et le marché européen reste prêt à saisir la prochaine pépite si aucune solution n’est trouvée. La direction devra agir vite pour convaincre Mbemba de rester ou préparer une négociation stratégique afin de ne pas perdre l’un de ses talents les plus prometteurs.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

08/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

08/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

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