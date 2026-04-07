À quelques heures du quart de finale aller contre Liverpool au Parc des Princes (21h), Luis Enrique peut compter sur un nouveau soutien de poids dans son staff : Valentin Houdou.

Le PSG entre dans la dernière ligne droite de la Ligue des Champions, et chaque détail compte pour Luis Enrique. Bonne nouvelle pour l’Espagnol : Valentin Houdou rejoint le staff des gardiens, prenant la place de Borja Álvarez, blessé au genou. Une arrivée qui pourrait sembler anecdotique, mais qui a un rôle stratégique crucial pour préparer le choc face à Liverpool mercredi soir au Parc des Princes.

Houdou, jeune entraîneur au parcours prometteur, apporte une expertise technique et une fraîcheur nécessaire à un secteur clé du PSG. La présence d’un nouvel œil sur les gardiens permet de travailler plus finement sur la lecture des attaques adverses, les placements et la récupération après les matchs intenses. Dans un duel européen de ce calibre, chaque détail peut faire basculer la rencontre.

Houdou nouveau coach des gardiens du PSG

Le timing ne pouvait pas être meilleur. Alors que Liverpool arrive avec une attaque tranchante et une confiance immense, le staff du PSG peut optimiser les séances d’entraînement, analyser les vidéos et préparer les gardiens à toutes les situations de match. Houdou pourrait devenir ce petit avantage invisible mais déterminant qui fera la différence lors des arrêts décisifs.

Luis Enrique peut donc aborder cette rencontre avec un renfort stratégique inattendu, capable d’apporter sérénité et précision à ses gardiens. Dans un contexte où chaque erreur se paie cash, la présence de Houdou montre que le PSG ne laisse rien au hasard et prépare son effectif pour toutes les éventualités. Un vrai soutien supplémentaire.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

08/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League