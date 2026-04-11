FC Barcelone : terrible casse-tête pour Hansi Flick

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Le FC Barcelone n’a plus le droit à l’erreur. Battus par l’Atlético de Madrid (0-2) en quart de finale aller de Ligue des champions, les Blaugranas doivent impérativement réagir. Mais à quelques jours d’un enchaînement crucial, Hansi Flick fait face à un véritable casse-tête… notamment au milieu de terrain. Entre blessures, retours incertains et choix tactiques, l’entraîneur allemand va devoir trancher dans l’urgence.

Un calendrier sous pression

Le Barça n’a pas le temps de souffler. Avant même de penser à la remontée contre les hommes de Diego Simeone, les Catalans doivent disputer un derby brûlant face à l’RCD Espanyol en Liga.

Deux rencontres capitales en quelques jours, qui pourraient définir la fin de saison du club. Et dans ce contexte, la gestion de l’effectif devient un enjeu majeur.

Un milieu de terrain décimé

Le principal problème concerne l’entrejeu. Plusieurs joueurs clés sont incertains ou diminués, ce qui complique sérieusement les plans de Flick.

Pedri, pièce maîtresse du système, est sorti à la mi-temps face à l’Atlético et n’est toujours pas à 100 %. De son côté, Marc Bernal tente de revenir d’une blessure à la cheville.

Quant à Frenkie de Jong, il a repris l’entraînement collectif, mais son état de forme reste insuffisant pour une titularisation certaine, selon Mundo Deportivo.

Un casse-tête qui oblige Flick à envisager des solutions alternatives.

Des choix tactiques lourds de conséquences

Face à cette situation, plusieurs options s’offrent à l’entraîneur allemand. Il pourrait repositionner Éric Garcia au milieu de terrain, notamment dans un système à deux aux côtés de Pedri.

Autre possibilité : densifier l’entrejeu avec un trio composé de Fermín López, Gavi ou encore Dani Olmo.

Des choix tactiques déterminants, qui pourraient influencer directement la capacité du Barça à rivaliser avec l’Atlético lors du match retour.

Pendant ce temps, Marc Casadó semble perdre du terrain. Peu utilisé récemment, il pourrait encore rester sur le banc, lui qui n’a pas participé à sept des onze derniers matchs.

Flick face à une décision capitale

À quelques jours d’un tournant majeur de la saison, Hansi Flick se retrouve face à une équation complexe. Entre gestion physique des cadres et nécessité de performance immédiate, chaque choix sera scruté.

Le moindre faux pas pourrait coûter cher au FC Barcelone.

Et dans ce contexte brûlant, le casse-tête de Flick pourrait bien devenir… le moment clé de la saison catalane.