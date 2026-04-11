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FRANCE

ASSE : un poids en moins face à Dunkerque mais un nouveau rival

Par Raphaël Nouet - 11 Avr 2026, 16:16
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Lucas Stassin célébrant le but de l'ASSE à Nancy.

En très grande forme ces derniers temps, Le Mans n’a pu faire mieux que 0-0 sur la pelouse de Boulogne. Mais le Red Star, qui a battu Bastia au terme d’un match fou (4-3), revient à trois longueurs.

Il avait été dit que l’AS Saint-Etienne pourrait débuter son match contre Dunkerque, ce soir, en position de 3e. Il aurait fallu pour cela que Le Mans s’impose à Boulogne. Et c’était largement possible car les Sarthois restaient sur quatre victoires consécutives avec quinze buts inscrits ! Mais leur attaque s’est enrayée cet après-midi dans le Nord ! Le MUC a été contraint au 0-0 par Boulogne, ce qui fait qu’il revient à hauteur de l’ASSE en termes de points (54) mais avec une moins bonne différence de buts (+16 contre +21), ce qui fait qu’il reste 3e du classement.

Le Red Star est toujours là !

Autre match important de la journée : Red Star-Bastia. Les Audoniens ont vécu un match complètement fou qu’ils ont fini par remporter. Face à la lanterne rouge corse, ils ont été menés d’entrée de jeu puis 1-3 au cœur de la première période. Mais ils n’ont rien lâché et, grâce notamment à un triplé de leur buteur Damien Durant, ils ont fini par s’imposer 4-1. Le Red Star est désormais 4e, avec 51 points, soit seulement trois de moins que l’ASSE avant sa rencontre face à Dunkerque.

Ces deux résultats prouvent que la lutte sera serrée jusqu’au bout pour la montée directe dans l’élite. L’ASSE ne peut plus se permettre de perdre des points comme samedi dernier à Nancy (1-1). Elle doit retrouver le chemin de la victoire et aligner une série de succès, comme au moment de l’arrivée de Philippe Montanier. Ça commence ce soir contre Dunkerque !

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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